Παναθηναϊκός: «Πράσινος» ο Καμαρά για 4 χρόνια (video)

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε... επισημότητα έγινε απ’ το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) ο Ετιέν Καμαρά, με τον 23χρονο Γάλλο μέσο να ανακοινώνεται απ’ τους «πράσινους» με συμβόλαιο έως το 2030 και να αποτελεί το πρώτο «χτύπημα» του «τριφυλλιού» στην καλοκαιρινή, μεταγραφική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε από το ταμείο του ένα ποσό λίγο πάνω από 4 εκατ. ευρώ, για να κάνει δικό του τον Καμαρά απ’ τη Σαρλερουά (έχουν κρατήσει οι Βέλγοι και ποσοστό μεταπώλησης), ενώ οι ετήσιες αποδοχές του Γάλλου μέσου θα είναι λίγο πάνω από ένα εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά από την Σαρλερουά. Ο 23χρονος Γάλλος κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Ετιέν Καμαρά γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 2003 στο Νουαζί-λε-Γκραν στα προάστια του Παρισιού κι έχει ρίζες από τη Γουινέα. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε σε ηλικία έξι ετών στις ακαδημίες της γαλλικής Τορσί.

Το καλοκαίρι του 2019 μεταπήδησε στην Ανζέ, όπου αγωνίστηκε για περίπου επτά μήνες σε επίπεδο ακαδημιών, πριν ανοίξει τα φτερά του για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Χάντερσφιλντ αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Καμαρά να πραγματοποιεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 18 ετών.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Ουντινέζε, ενώ τελευταίος σταθμός της πορείας του μέχρι σήμερα ήταν η Σαρλερουά. Με τη φανέλα της αγωνίστηκε για δύο σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 85 συμμετοχές, δύο γκολ και πέντε ασίστ.

Υπήρξε μέλος στην Κ20 της Γαλλίας, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων του 2023 που διεξήχθη στην Αργεντινή.



Καλωσορίζουμε τον Ετιέν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

Ο Ετιέν Καμαρά υπέγραψε το 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου. Ο πρόεδρος του «τριφυλλιού», μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο.

Ο Καμαρά στη συνέχεια αφέθηκε στις ανάγκες της φωτογράφισης του με την πράσινη φανέλα, ενώ στο πλευρό του εκτός από τους μάνατζέρ του, βρέθηκε και το προσωπικό του επιτελείο των social media που τον έχει ακολουθήσει στην Ελλάδα.

Σε ότι αφορά τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή ήταν η τρίτη επίσκεψή του στο «Γ. Καλαφάτης», μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δείγμα της διάθεσής του να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα. Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε προηγουμένως κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, από τον οποίο ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στα μεταγραφικά ζητήματα του συλλόγου, καθώς επίσης και την πορεία της προετοιμασίας.

Συνάντηση πραγματοποίησε και με τον προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ (το μικρό όνομά του είναι Τζέικομπ κι όχι Γιάκομπ όπως έχει διευκρινίσει κι ο ίδιος) προκειμένου να διαπιστώσει εάν όλα λειτουργούν όπως επιθυμεί.

Από τη στιγμή που για την Κυριακή (21/6) δεν υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση, ο Καμαρά θα ταξιδέψει τη Δευτέρα (22/6) με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα κάνει εκεί την πρώτη προπόνησή του.

Τέλος, το απόγευμα του Σαββάτου (21/6) οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο.

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