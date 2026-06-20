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Μελόνι σε Τραμπ: Η φιλία μας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου – Κοιτάξτε τη δική σας

Τραμπ - Μελόνι
clock 20:25 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έδωσε μέσω διαδικτύου νέα απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

“Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από την σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκαθεν. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα” έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο διαδίκτυο.

https://www.ekriti.gr/kosmos/tzortzia-meloni-i-monadiki-fili-toy-tramp-stin-eyropi-kai-to-epikindyno-shedio-tis

“Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία. Η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε παντα και που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου σεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικετρωθείτε στην δική σας”, πρόσθεσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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