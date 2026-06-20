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ΚΡΗΤΗ

Σητεία 1975 - Φοινικόδασος Βάι: Ένα εξωτικό ταξίδι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης (βίντεο)

βαι
clock 20:13 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σητεία. Η πατρίδα του Βιτσέντζου Κορνάρου, ποιητή του «Ερωτόκριτου», βρίσκεται στο Ανατολικό άκρο της Κρήτης.

Ανήκει στο νομό Λασιθίου και εκτός των άλλων είναι το πέρασμα για το «θρυλικό» φοινικόδασος του Βάι σε απόσταση 20 χιλιομέτρων βορειοδυτικά.



Πλάνα της Σητείας και μια ταμπέλα που γράφει «Βάι» οδηγούν το αυτοκίνητο της παρέας στο δρόμο προς την παραλία του φοινικοδάσους.

Καθώς πλησιάζει και βλέπεις μόνο φοίνικες, προετοιμάζεσαι για ένα εξωτικό τοπίο.

Πανοραμικά πλάνα της όμορφης παραλίας όπου διακρίνουμε σκηνές ελεύθερου κάμπινγκ και αρκετούς λουόμενους να την απολαμβάνουν.

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