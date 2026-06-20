Μπάσκετ: Επέστρεψε στο ''Ηράκλειο'' ο Αλέξης Πετράκης

Το Ηράκλειο ΟΑΑ ανακοίνωσε την επιστροφή του Αλέξανδρου Πετράκη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου.

Ο Ηρακλειώτης προπονητής έπειτα από τη σύντομη θητεία του στον ΟΦΗ γυρίζει στην μπασκετική οικογένεια του Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

WELCOME HOME, COACH

Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους οι δεσμοί δεν χάνονται ποτέ. Άνθρωποι που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία, τις αξίες και την καθημερινότητα της ομάδας μας.

Ο Αλέξανδρος Πετράκης επιστρέφει στο Ηράκλειο ΟΑΑ, την ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, μεγάλωσε ως αθλητής και εξελίχθηκε ως προπονητής.

Η διαδρομή του στον σύλλογό μας είναι γεμάτη στιγμές, επιτυχίες και σκληρή δουλειά. Από τα τμήματα υποδομής και την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κρήτης με το Εφηβικό, μέχρι την καθοδήγηση της Ανδρικής ομάδας στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Κρήτης, καθώς και την άνοδο στις εθνικές κατηγορίες. Παράλληλα, μέσα από τον ρόλο του ως Τεχνικός Διευθυντής, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ακαδημιών και στη δημιουργία ενός ισχυρού μπασκετικού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας.

Μετά από μια σύντομη διαδρομή μακριά από τα «μπλε», οι δρόμοι μας συναντιούνται ξανά. Με περισσότερες εμπειρίες, περισσότερες γνώσεις και την ίδια αγάπη για το μπάσκετ και την ανάπτυξη των αθλητών.

Αλέξανδρε, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένειά σου.

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