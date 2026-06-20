Μινώα Πεδιάδας: Επιτυχημένη αυλαία για το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ

Έπεσε η αυλαία του Μαθητικού Φεστιβάλ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας - Οκτώ ημέρες γεμάτες δημιουργία, πολιτισμό και συγκίνηση και θερμό χειροκρότημα για όλους τους συμμετέχοντες

Με το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού και αφήνοντας πίσω του μοναδικές στιγμές δημιουργίας, έμπνευσης και πολιτισμού, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μαθητικό Φεστιβάλ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, επιβεβαιώνοντας ότι εξελίσσεται πλέον σε έναν σημαντικό θεσμό για την εκπαιδευτική κοινότητα και τον πολιτισμό του τόπου.

Για οκτώ ημέρες, από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου και από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικές δράσεις με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και πλήθους δημοτών. Με θεματικό άξονα «Ταξίδι στον Χρόνο - Γέφυρα στον Πολιτισμό», οι μαθητές "ταξίδεψαν" το κοινό στην ιστορία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό, μέσα από θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εικαστικές δημιουργίες, μαθητικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτότυπες δράσεις, αναδεικνύοντας το σπουδαίο έργο που παράγεται καθημερινά στις σχολικές μονάδες του Δήμου.

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Το Μαθητικό Φεστιβάλ αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά ένα σημαντικό βήμα δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων και ανέδειξε το πλούσιο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο που προετοιμάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, έφερε κοντά τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα ως βασικές αξίες της εκπαίδευσης.





Στο 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ συμμετείχαν όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, εκπαιδευτικές δομές και φορείς του Δήμου, το «Δικαίωμα στη Ζωή», το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Δομή Κεραμικής, πολιτιστικοί , λαογραφικοί, μουσικοί Σύλλογοι και χορωδίες, μετατρέποντας τη διοργάνωση σε μια μεγάλη γιορτή γνώσης, πολιτισμού, συνεργασίας και εξωστρέφειας.

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Την τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ, η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα παρουσίασε στον κόσμο, το όραμα του έργου «CRETE VALLEY» ενώ μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου παρουσίασαν το μίνι ντοκιμαντέρ «CRETE VALLEY - Ενέργεια για το αύριο». Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. Μέσα από αυτή τη δράση οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με σύγχρονα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυκλικής οικονομίας, εξερευνώντας πώς τα κλαδέματα της ελιάς μπορούν να μετατραπούν σε μια καινοτόμο λύση τηλεθέρμανσης γιατην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Οι μαθητές έγραψαν το σενάριο, σκηνοθέτησαν και έκαναν το μοντάζ του βίντεο. Μέσα από τη δουλειά τους αναδείχθηκε τοι πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τα οφέλη της πράσινης ενέργειας για την τοπική κοινωνία.





Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε και η συμμετοχή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου - Παράρτημα Καστελλίου, το οποίο παρουσίασε εργασίες αφιερωμένες στα τοπικά έθιμα, τις παραδόσεις, τα κρητικά προϊόντα, τα βότανα και τις παραδοσιακές συνταγές.

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Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τη συγκινητική θεατρική παράσταση «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», από τη Junior Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο της τελετής λήξης, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου απένειμαν τιμητική πλακέτα στη συνταξιούχο εκπαιδευτικό και πρώην διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου Αργυρώ Λυραράκη, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά της στην εκπαίδευση και στη θεατρική αγωγή, μέσα από τη διαρκή ενασχόλησή της με το παιδικό θέατρο.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στους μικρούς και μεγάλους «μαχητές της ζωής», στα παιδιά και τις οικογένειές τους που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα απέναντι σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ συνόδευε ένα μήνυμα ανθρωπιάς, δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας, υπενθυμίζοντας σε όλους πως οι πραγματικοί ήρωες της ζωής βρίσκονται ανάμεσα μας.

Κοινή δήλωση Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου και Εντεταλμένου Συμβούλου Παιδείας και Αθλητισμού Στέφανου Ψυλλάκη:



«Το Μαθητικό Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφήνοντας σε όλους μας αισθήματα χαράς, συγκίνησης και αισιοδοξίας.

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Οι μαθητές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η δημιουργικότητα, η φαντασία, η συνεργασία και η αγάπη για τον πολιτισμό καλλιεργούνται καθημερινά μέσα στις σχολικές αίθουσες. Βασικός στόχος του Δήμου ήταν και παραμένει η έμπρακτη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η ανάδειξη του σημαντικού έργου που παράγεται στα σχολεία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

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Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους συλλόγους και τους φορείς που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους μας ήταν τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός των παιδιών, από την περίοδο της προετοιμασίας μέχρι και το τελευταίο χειροκρότημα της αυλαίας. Eυχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, τους χορηγούς , την Οργανωτική Επιτροπή και όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του Φεστιβάλ, το οποίο αφιερώσαμε στους μικρούς και μεγάλους "μαχητές της ζωής", οι οποίοι αποτελούν καθημερινή πηγή έμπνευσης, δύναμης και ελπίδας για όλους μας. Ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις που ενώνουν την εκπαίδευση με τον πολιτισμό, δίνουν βήμα στη νέα γενιά και αναδεικνύουν τον δημιουργικό πλούτο του τόπου μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την πολύτιμη αυτή εμπειρία για του χρόνου, με το τρίτο Μαθητικό Φεστιβάλ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Συγχαρητήρια σε όλους!».

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