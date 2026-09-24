Ηράκλειο: Φωτιά σε εστιατόριο της παραλιακής

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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε ψυγεία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παραλιακή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και περιορίστηκε στα ψυγεία, χωρίς να επεκταθεί στον υπόλοιπο χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα, με τους πυροσβέστες να επεμβαίνουν έγκαιρα και να καταφέρνουν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

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