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Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Φέρεται να του συνταγογραφούσαν κεταμίνη παρά τη μάχη του με τον εθισμό

persel
clock 23:00 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνταγογραφούμενη κεταμίνη από γιατρό φέρεται να λάμβανε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τη συγκεκριμένη ουσία και γενικότερα με τον εθισμό.



Ο 27χρονος πέθανε σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες, μία ημέρα μετά την εισαγωγή του. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, ο Πρίσλεϊ είχε «συστηματικό πρόβλημα» με την κεταμίνη.



Το δημοσίευμα, που κυκλοφόρησε την Τρίτη, αναφέρει ότι άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του μοντέλου είναι «οργισμένοι» επειδή ο γιατρός φέρεται να συνέχιζε να του συνταγογραφεί τη συγκεκριμένη ουσία, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρούν ότι «ο γιατρός θα έπρεπε να διωχθεί ποινικά».Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή συμφωνα με ηχητικ΄πο από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο κέντρο όπου βρισκόταν.

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