Δωρεάν στάθμευση στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου για τα «Κρητικά Μαγειρέματα»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Δ.Α.Ε.Α.Ν. ενημερώνουν το κοινό ότι την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 η στάθμευση οχημάτων στο parking της Μαρίνας Αγίου Νικολάου θα παρέχεται δωρεάν από τις 17:00 και μετά.

Η ρύθμιση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της μεγάλης εκδήλωσης «Κρητικά Μαγειρέματα», η οποία συνδιοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στο Λιμάνι της πόλης (ώρα έναρξης: 18:30), με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, την ασφαλή πρόσβαση και τη διευκόλυνση όλων των συμμετεχόντων και επισκεπτών.

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