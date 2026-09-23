Ιταλία: Αμύθητος θησαυρός ήρθε στο φως - Σε έφοδο σε κατοικία οι αρχές ξήλωσαν τοίχους

Έναν αμύθητο θησαυρό μετρητών που ξεπερνά τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ ανακάλυψαν οι ιταλικές αρχές κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης και καλά οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης. Τα χρήματα βρίσκονταν επιμελώς κρυμμένα κάτω από τα πατώματα και στο εσωτερικό των τοίχων κατοικίας, στο πλαίσιο ερευνών για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης Angelino.

Η οργάνωση δραστηριοποιείται στην περιοχή Καϊβάνο και συνδέεται άμεσα με τη διαβόητη ιταλική Καμόρα.

Η μεγάλη αστυνομική έφοδος οδήγησε στη σύλληψη 34 συνολικά ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ωστόσο, η πλέον εντυπωσιακή ανακάλυψη των ερευνητών ήταν η κρυψώνα του μαύρου χρήματος.







Τα εκατομμύρια ευρώ σε χαρτονομίσματα, τα οποία αποτελούν προϊόν συστηματικής διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ήταν θαμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφεύγουν από τους ελέγχους των αρχών.







Οι ιταλικές αστυνομικές αρχές επεσήμαναν ότι η κατάσχεση αυτού του τεράστιου χρηματικού ποσού καταφέρει καίριο πλήγμα στα οικονομικά δίκτυα των εγκληματικών φατριών.







Η υπόθεση φέρνει για ακόμη μία φορά στην επιφάνεια τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα μέλη της Καμόρα για την απόκρυψη των παράνομων εσόδων τους, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

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