ΟΣΔΕ: Μετέωροι πάνω από 340.000 αγρότες λίγο πριν την προθεσμία – Κινδυνεύουν οι πληρωμές

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Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η φετινή διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, καθώς τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή καθυστέρηση.

Λιγότεροι από τους μισούς παραγωγούς της χώρας έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στη χορήγηση της απαραίτητης ψηφιακής εξουσιοδότησης προς τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Η κατάσταση αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ομαλή πληρωμή των προκαταβολών των τσεκ.

Τα νούμερα της «εμπλοκής»

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τη διασταύρωση των συστημάτων:Μόλις 255.300 παραγωγοί έχουν ολοκληρώσει την ψηφιακή εξουσιοδότηση μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Συνολικά 344.536 δικαιούχοι εμφανίζονται στο σύστημα να μην έχουν καν ξεκινήσει τη διαδικασία για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Το ποσοστό των αγροτών που παραμένουν «μετέωροι» αγγίζει το 55% του συνολικού αγροτικού πληθυσμού της χώρας, ο οποίος αριθμεί περίπου 630.000 δικαιούχους.

Οι αιτίες της καθυστέρησης

Η απροθυμία ή η αδυναμία των παραγωγών να ολοκληρώσουν το πρώτο και βασικότερο βήμα της διαδικασίας αποδίδεται σε μια σειρά από παράγοντες:

Γραφειοκρατικά εμπόδια: Η μετάβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες και η ανάγκη για διασταυρώσεις στοιχείων μέσω ΑΑΔΕ δυσκολεύει σημαντικά τους μεγαλύτερους σε ηλικία παραγωγούς.

Καθυστερήσεις του συστήματος: Τα τεχνικά προβλήματα και το αργό άνοιγμα των εφαρμογών περιόρισαν τον διαθέσιμο χρόνο δράσης.

Στάση αναμονής: Πολλοί αγρότες καθυστερούν εσκεμμένα τη διαδικασία, περιμένοντας διευκρινίσεις για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ή τις αλλαγές στα οικολογικά σχήματα (eco-schemes).

Στον «αέρα» οι προκαταβολές – Πιέσεις για παράταση

Με την επίσημη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Είναι ανθρωπογενώς αδύνατο για τα ΚΥΔ να απορροφήσουν και να επεξεργαστούν τον όγκο των 345.000 αιτήσεων που εκκρεμούν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Φορείς της αγοράς και αγροτικοί σύλλογοι ασκούν ήδη έντονες πιέσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την άμεση χορήγηση παράτασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, η παραδοσιακή πληρωμή της προκαταβολής των επιδοτήσεων στα τέλη Οκτωβρίου θεωρείται τεχνικά ανέφικτη, απειλώντας με «κραχ» τη ρευστότητα του πρωτογενούς τομέα.

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