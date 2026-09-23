Νέα επιχείρηση του Λιμενικού στη Γαύδο: Ασφαλής η περισυλλογή 44 λαθρομεταναστών

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Μία ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου.

Το ακριτικό νησί συνεχίζει να δέχεται έντονες μεταναστευτικές ροές, επιβαρύνοντας τις τοπικές δομές.Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι αρχές εντόπισαν πλωτό μέσο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 44 άτομα.

Το Λιμενικό Σώμα επενέβη άμεσα, περισυλλέγοντας τους μετανάστες με ασφάλεια. Αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την καταγραφή των στοιχείων τους.

Οι επιβαίνοντες, στην πλειοψηφία τους νεαροί άνδρες, δήλωσαν καταγωγή από: Μπαγκλαντές, Σουδάν, Ερυθραία.

Σε ετοιμότητα οι τοπικές αρχές

Η δημοτική αρχή του νησιού και οι εθελοντές έχουν τεθεί σε κινητοποίηση για την προσωρινή φιλοξενία και τη σίτιση των διασωθέντων. Λόγω των περιορισμένων υποδομών της Γαύδου, αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ασφαλή μεταφορά τους στα Χανιά εντός των επόμενων ωρών.

Το νέο αυτό περιστατικό επιβεβαιώνει τη σταθερή πίεση που ασκείται το τελευταίο διάστημα στα νότια θαλάσσια σύνορα της Κρήτης, με τις ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής να παραμένουν αυξημένες.

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