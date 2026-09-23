Το φαινόμενο "SKI-ing": Όταν η τρίτη ηλικία επιλέγει τις αποσκευές αντί για τις μεταβιβάσεις!

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«Προτιμώ να τα ξοδέψω σε διακοπές, παρά να τα αφήσω στα παιδιά μου». Η φράση αυτή, που άλλοτε θα προκαλούσε ενοχές ή επικρίσεις, αποτελεί πλέον το επίσημο μανιφέστο μιας ολόκληρης γενιάς.

Στην παγκόσμια οικονομία και την κοινωνιολογία, το φαινόμενο έχει ήδη το δικό του όνομα: SKIing, ένα έξυπνο λογοπαίγνιο από τα αρχικά των λέξεων Spending Kid’s Inheritance («Ξοδεύοντας την κληρονομιά των παιδιών»).

Οι σημερινοί συνταξιούχοι, κυρίως της γενιάς των Baby Boomers, επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει «τρίτη ηλικία», γυρίζοντας την πλάτη στο παραδοσιακό μοντέλο της απόλυτης αυτοθυσίας για χάρη των επόμενων γενεών.

Από την αποταμίευση στην εμπειρία

Για δεκαετίες, η επιτυχία ενός γονιού μετριόταν με το τι θα άφηνε πίσω του: ένα σπίτι, ένα οικόπεδο ή έναν φουσκωμένο τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, η σύγχρονη γενιά συνταξιούχων ανατρέπει αυτή τη δυναμική.

Έχοντας εργαστεί σκληρά σε εποχές οικονομικής ανάπτυξης, βγαίνουν στη σύνταξη με καλύτερη υγεία, μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και, σε πολλές περιπτώσεις, με μια οικονομική άνεση που οι νεότερες γενιές δυσκολεύονται να αγγίξουν.

Η φιλοσοφία τους είναι απλή: «Τα χρήματα έχουν αξία μόνο όταν μετατρέπονται σε αναμνήσεις».

Αντί λοιπόν να κρατούν κεφάλαια «παγωμένα» για το αβέβαιο μέλλον, επιλέγουν να επενδύσουν στον εαυτό τους, γεμίζοντας βαλίτσες για μακρινούς προορισμούς, κρουαζιέρες και πολιτιστικές εμπειρίες.

Οι αιτίες μιας κοινωνικής στροφής

Η άνοδος του φαινομένου SKIing δεν είναι μια εγωιστική παρόρμηση, αλλά το αποτέλεσμα βαθιών κοινωνικών αλλαγών:

Το δικαίωμα στην απόλαυση: Οι συνταξιούχοι νιώθουν ότι ολοκλήρωσαν το καθήκον τους. Μεγάλωσαν τα παιδιά τους, τους προσέφεραν σπουδές και τα εφόδια να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Τώρα, θεωρούν ότι ήρθε η δική τους σειρά να καρπωθούν τους κόπους μιας ζωής.

Η κρίση της ιδιοκτησίας: Σε έναν κόσμο όπου οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν ραγδαία, πολλοί θεωρούν άσκοπο να στερούνται απολαύσεις για να αφήσουν μια περιουσία που μπορεί να φορολογηθεί βαριά ή να εξανεμιστεί.Silver Tourism: Η τουριστική βιομηχανία έχει προσαρμοστεί πλήρως σε αυτή την τάση.

Οι λεγόμενοι «silver travelers» (ασημένιοι ταξιδιώτες) είναι οι καλύτεροι πελάτες: έχουν χρόνο, έχουν χρήμα και ταξιδεύουν σε περιόδους χαμηλής αιχμής, στηρίζοντας την παγκόσμια οικονομία.

Ξοδεύοντας μαζί με τα παιδιά

Η επιλογή του SKIing δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι γονείς γυρίζουν την πλάτη στα παιδιά τους. Αντίθετα, γεννιέται μια νέα τάση, αυτή της «Θερμής Κληρονομιάς» (Giving While Living).

Πολλοί συνταξιούχοι επιλέγουν να χρηματοδοτούν πολυγενεακά ταξίδια, παίρνοντας μαζί παιδιά και εγγόνια. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουν ένα ανεκτίμητο δώρο: κοινό χρόνο και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα, αντί για ένα άψυχο κληρονομικό συμβόλαιο.

Παράλληλα, προτιμούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους «εδώ και τώρα» –για παράδειγμα, στην προκαταβολή ενός σπιτιού ή στα δίδακτρα των εγγονιών– όταν η ανάγκη είναι πραγματική, παρά μετά θάνατον.

Το φαινόμενο SKIing δείχνει ότι η αντίληψη για τα γηρατειά έχει αλλάξει ριζικά. Η τρίτη ηλικία δεν είναι πια ο προθάλαμος της αποχώρησης, αλλά ένα δυναμικό, γεμάτο ζωντάνια κεφάλαιο.

Οι γονείς του σήμερα υπενθυμίζουν στα παιδιά τους –και στους εαυτούς τους– ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά δεν κρύβεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά στις ιστορίες που έχεις να διηγηθείς.

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