Ηράκλειο: Ασφαλτοστρώσεις στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά από 24 Σεπτεμβρίου

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.





Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά από τη συμβολή της με την οδό Εθνομαρτύρων μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ευμαθίου. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου δέκα εργάσιμες ημέρες.





Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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