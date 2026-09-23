Βουλιαγμένη: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 82χρονου για μία… ξαπλώστρα

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 82χρονου, μετά από ξυλοδαρμό για μια… ξαπλώστρα, σε παραλία στη Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, σε βάρος του ενός, του 76χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο άμεσα εμπλεκόμενος στην επίθεση, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την δικογραφία, όλα ξεκίνησαν στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», όπου ο 76χρονος κατηγορούμενος μαζί με την συγκατηγορούμενη του, είχαν έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα.

Η ένταση κλιμακώθηκε οπότε δράστης και θύμα φαίνεται να ήρθαν στα χέρια. Ο 82χρονος κατά την διάρκεια του επεισοδίου υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε.

Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός κατηγορούμενος αρνείται ότι χειροδίκησε σε βάρος του θύματος.

Δικηγόρος 76χρονου: «Αρνείται τα πάντα - Ήταν μια άτυχη στιγμή»

«Ασκήθηκε ποινική δίωξη για το 311 του Ποινικού Κώδικα. Θανατηφόρα δηλαδή βλάβη. Είναι δύσκολο. Διανύουμε χαλεπούς καιρούς. Δηλαδή κάποιος κάνει ένα μπάνιο και κινδυνεύει να βρεθεί κατηγορούμενος. Θα απαντήσει. Αρνείται τα πάντα. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν τον έχει χτυπήσει θα έλεγα. Δεν τον έχει χτυπήσει καθόλου. Έγινε ένα επεισόδιο. Συνόδευε μία κυρία, για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή πράγματα τα οποία ανάγονται στην ψυχοπαθολογία, αδιανόητα. Δηλαδή τι να πει κανείς; Θα το αντιμετωπίσουμε πιστεύω» τόνισε ο συνήγορος του 76χρονου, Νίκος Χατζής. Ερωτηθείς αν προηγήθηκε διαπληκτισμός σημείωσε ότι «υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός», υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει μελετήσει ακόμη τη δικογραφία. «Έχει πάει στην κυρία ανακρίτρια. Αλλά φρονώ ότι θα αποδοθούν τα δίκαια» προσέθεσε.







Σύμφωνα με τον κ. Χατζή, η πλευρά του κατηγορούμενου περιμένει «την ιατροδικαστική για να δούμε αν πράγματι το πλήγμα ήταν ικανό να επιφέρει θάνατο, αλλά δεν υπάρχει πλήγμα. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει καν. Υπήρχε ένα λεκτικό συμβάν. Εξάλλου, απ' ό,τι γνωρίζω απεβίωσε στο ιατρείο. Δεν απεβίωσε κατά τη στιγμή του λεκτικού επεισοδίου».

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