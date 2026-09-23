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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης στην Κομισιόν για τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν στον ΟΗΕ περί «λύσης δύο κρατών» στην Κύπρο

Η Επιτροπή καλεί την Αλβανία να προσηλωθεί στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, να προάγει τις σχέσεις καλής γειτονίας και να προωθήσει ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης
clock 20:46 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας με αφορμή την προκλητική ομιλία του Τούρκου προέδρου από το βήμα της 81ης Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όπου ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα στην Κύπρο κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ερώτηση του ο Μανώλης Κεφαλογιάννης τονίζει πρώτον, ότι η θέση της Τουρκίας περί «λύσης δύο κρατών στην Κύπρο είναι πλήρως αντίθετη με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ρητά αναφέρουν περί διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Και δεύτερον ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ένα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που το 37% περίπου του εδάφους της παραμένει υπό τουρκική κατοχή από το 1974, 52 χρόνια τώρα.

Αναλυτική η ερώτηση:

«Από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του επανέλαβε την πάγια θέση της Τουρκίας ως βάση για λύση «δύο κρατών» στην Κύπρο, μία θέση που αντιβαίνει πλήρως τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο. Στην ομιλία του ζήτησε να αναγνωριστεί «η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων».  Και κατέληξε ζητώντας από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ: «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.»

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει το μόνο κράτος μέλος στην Ευρώπη που το 37% περίπου του εδάφους της είναι υπό τουρκική κατοχή εδώ και 52 χρόνια μετά την παράνομη στρατιωτική εισβολή της Τουρκία τον Ιούλιο του 1974.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Πως κρίνει τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου στο βήμα του ΟΗΕ που αντιβαίνουν πλήρως τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και το ενωσιακό δίκαιο;»

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Μανώλης Κεφαλογιάννης Κομισιον
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