Λασίθι: Θρίλερ στην άσφαλτο - Αυτοκίνητο με δύο Γαλλίδες έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων

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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα κινητοποίησε τις αρχές στο Λασίθι, όταν επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό μεγάλου βάθους, στον οδικό άξονα Σητεία – Καβούσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστριες από τη Γαλλία, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε στον γκρεμό, σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διασώστες του ΕΚΑΒ να σπεύδουν για την ανάσυρση των επιβαινόντων.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν απαιτητική λόγω του δύσβατου σημείου και του μεγάλου βάθους της χαράδρας.

Στο νοσοκομείο οι δύο γυναίκες

Οι δύο Γαλλίδες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου έχοντας υποστεί τραυματισμούς. Παρελήφθησαν αμέσως από τα ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής τους.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έξοδο του οχήματος από τον δρόμο διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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