Ρέθυμνο: Ελεύθεροι οι δύο αλλοδαποί – Την Πέμπτη απολογούνται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι

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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους (από τον ανακριτή Ρεθύμνου) αφέθηκαν δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου.

Οι δύο αλλοδαποί φέρονται να ήταν μέλη εγκληματικής ομάδας η οποία εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις καθώς και αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και ζωοκλοπές.

Συνολικά έγιναν 10 συλλήψεις.

Εκτός των δύο αλλοδαπών έχουν αφεθεί ελεύθερες και 4 γυναίκες οι οποίες συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενες με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Αύριο αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου ένας άνδρας και οι δύο γιοι του οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν “πρωταγωνιστικό ρόλο” στην εγκληματική ομάδα.

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