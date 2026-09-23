Πολάκης: "Ντροπή για τη χώρα ο Άδωνις Γεωργιάδης" – Σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον Μητσοτάκη να τον διώξει

Δριμεία επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσαν οι Τομείς Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού για την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση.

Σε κοινό δελτίο τύπου που συνοδεύεται από μια αιχμηρή δήλωση του Τομεάρχη και Βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη, η αξιωματική αντιπολίτευση εγκαλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την αποσάθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με το κόμμα, η κατάσταση αυτή επέτρεψε την έξαρση κρουσμάτων εκτεταμένης απάτης στον τομέα των ιδιωτικών υπηρεσιών ευεξίας και μακροζωίας («wellness» και «longevity»), καθιστώντας την αποπομπή του υπουργού επιβεβλημένη.

Το κοινό δελτίο τύπου έχει ως εξής:

Στο Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε την Παρασκευή, 18.09.2026, αναφερθήκαμε αναλυτικά και συγκεκριμένα στον ρόλο των Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, Πατούλη και Πλεύρη, ως προς την αποσάθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών και την θεσμική τους ευθύνη για την αναρχία και την απάτη που επικρατεί στο πεδίο των δήθεν ιατρικών υπηρεσιών τύπου "wellness" και "longevity", καταλήγοντας και προβλέποντας ότι: "η υπόθεση που ξετυλίγεται μπροστά μας είναι η επιτομή της διαφθοράς και της διαπλοκής του παρακράτους Μητσοτάκη."

Έκτοτε, επιβεβαιωνόμαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο, δυστυχώς. Γιατί δεν μας αξίζουν, είναι ντροπή για την χώρα και την κοινωνία μας να εκπροσωπούνται:

-από έναν κρυπτόμενο Πρωθυπουργό, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει ευνοήσει συνειδητά και διευκολύνει θεσμικά το κερδοσκοπικό -και ενίοτε εγκληματικό- πάρτι που έχει στηθεί στον χώρο της Υγείας, πίσω από την ταμπέλα του δήθεν "ιατρικού τουρισμού",

-από υπουργούς Υγείας, πρώην και νυν, όπως οι Πλεύρης και Γεωργιάδης, που αποδείχτηκε ότι εμπλέκονται προσωπικά, έχουν δε διαφημίσει και προωθήσει ενεργά από τις θέσεις ευθύνης τους, τέτοιες "κλινικές" και τέτοιες πρακτικές, σαν αυτές που έστειλαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη,

-από θεσμικούς παράγοντες, όπως ο Γιώργος Πατούλης, που παραμένει ακόμη στη θέση του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (!), ενώ συλλαμβάνεται ψευδόμενος κάθε μέρα (!), αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί με τα ακλόνητα στοιχεία που έχει φέρει στο φως ο Τομέας Διαφάνειας για τη συμμετοχή και τα παιχνίδια του με εταιρείες και κλινικές (OMS Total Care, OMS Οδοντιατρείο/Πολυιατρείο, MEDI DERMA πλαστικής κ.λπ. χειρουργικής, "εξαφάνισης" της MEDI DERMA επί 7μηνο και μετατροπής της σε GPAT Consulting για real estate, κ.ά.), αποδεικνύοντας τη δική του προσωπική, εταιρική και κερδοσκοπική εμπλοκή σε ένα "αμαρτωλό δίκτυο", το οποίο έστησαν και υποθάλπουν όλοι μαζί!

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον σήψης και δυσωδίας, βγήκε χθες το βράδυ ο Άδωνις Γεωργιάδης, που εσχάτως λειτουργεί και ως εκπρόσωπος τύπου του Πατούλη, για να κατηγορήσει τον πρώην αν. Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη, ως "Ηρακλή Πουαρό", "συκοφάντη" και "σιχαμένο υποκείμενο", επειδή αναπαρήγαγε δημοσιογραφικό ρεπορτάζ για κλινική που υποστηρίζει υπηρεσίες ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ σε υγιείς ανθρώπους (!), την οποία προηγουμένως διαφήμιζε και προωθούσε συστηματικά ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ως Υπουργός Υγείας!

Ντράπηκε και η ντροπή! Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου θα γίνονταν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές από έναν υπουργό Υγείας; Ποιος άλλος Πρωθυπουργός θα τον ανεχόταν;

Μπορείτε να απαντήσετε και να μην κρύβεστε, κύριε Μητσοτάκη;"

Ακολουθεί Δήλωση του Παύλου Πολάκη για τις υβριστικές δηλώσεις Γεωργιάδη:

"Δεν με εκπλήσσουν ούτε ο πανικός, ούτε το ήθος, ούτε οι υβριστικές δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι βαρύτατα εκτεθειμένος ηθικά, θεσμικά, πολιτικά και προσωπικά. Αδυνατεί να προστατεύσει τους πολίτες και τον θεσμό που εκπροσωπεί, τόσο ο ίδιος όσο και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και δυστυχώς, μαζί με αυτόν, οι ηγεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στις οποίες παρεμβαίνει και με τις οποίες διαπλέκεται, παρεμποδίζοντας το έργο και τον ελεγκτικό τους ρόλο.

Εγώ όμως, πρώτιστα ως γιατρός, και μετά ως πολιτικός, έχω ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να επιστήσω την προσοχή στους πολίτες για την επικινδυνότητα του τσαρλατανισμού που θέριεψε επί των ημερών του Γεωργιάδη, όπως επιτάσσει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, το δικό μου αξιακό πλαίσιο, η προσωπική και πολιτική μου ηθική.

Ξέρετε πότε με είχε χαρακτηρίσει ξανά ο κ. Γεωργιάδης «γελοίο υποκείμενο» και «σιχαμένο»; Τον Απρίλιο 2024. Δηλαδή την περίοδο που ο ίδιος, ως Υπουργός Υγείας, μαζί με την Αγαπηδάκη και τον Θεμιστοκλέους, πέρναγαν διαδοχικές Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και ρυθμίσεις χαλάρωσης του θεσμικού πλαισίου. Ήταν την περίοδο, που "ανοιγόκλειναν" τις ειδικότητες χορήγησης υαλουρονικού και botox κατά πως βόλευε ορισμένους και παράλληλα θεσμοθετούσαν τη δυνατότητα χορήγησης πρωτοξειδίου του αζώτου (ενσυνείδητης καταστολής), που μέχρι τότε απαγορευόταν, σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία. Σαν τα "ιατρικά μαγαζιά-οδοντιατρεία", δηλαδή, που άνοιγαν την ίδια περίοδο οι "επενδυτές" του Άδωνη στα Νότια και ο "επενδυτής" Πατούλης στα Βόρεια. Έχουν τόσο πολύ λερωμένη τη φωλιά τους, λοιπόν, που μόνο λάσπη βρίσκουν μέσα για να πετάξουν.

Εγώ πάντως, ως υπουργός, είμαι περήφανος για όσα θεσμοθέτησα υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ο κ. Γεωργιάδης, που λειτουργεί απροκάλυπτα ως ντίλερ συμφερόντων, μπορεί να πει το ίδιο;"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα συνταξιούχος οδοντίατρος για «ολιστικές» θεραπείες

Κρήτη: Ήπιε και άρχισε να την χτυπά άγρια στο πρόσωπο