Ρέθυμνο: Προχωρά η διαδικασία για το νέο Κολυμβητήριο – Εκδόθηκε η πρόσκληση χρηματοδότησης

Ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του νέου Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ρεθύμνου πραγματοποιείται με την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης για το έργο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Βιομηχανοποιημένου Κολυμβητικού Συγκροτήματος του Δήμου Ρεθύμνης».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.092.000 ευρώ, αφορά τη δημιουργία νέου κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων και η έκδοση της πρόσκλησης σηματοδοτεί την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας για την ένταξη και χρηματοδότησή του.

Για την εξέλιξη ενημερώθηκε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Η πρόσκληση έρχεται σε συνέχεια των ενεργειών που είχαν προηγηθεί, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο είχε ανακοινωθεί η πλήρης χρηματοδότηση του νέου κολυμβητηρίου, ενώ στις αρχές Μαρτίου είχε υπογραφεί το επίσημο αίτημα για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης.

Παράλληλα, ο Δήμος Ρεθύμνης έχει προχωρήσει στην προετοιμασία των απαιτούμενων στοιχείων, με τη Δημοτική Επιτροπή να έχει εγκρίνει την υποβολή της πρότασης, τις σχετικές μελέτες, την τεχνική περιγραφή και τον αναλυτικό προϋπολογισμό.

Σε δήλωσή του ο Γιάννης Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε την έκδοση της πρόσκλησης «ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα» για την υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας ότι το νέο κολυμβητήριο αποτελεί επένδυση στη νεολαία, στην κολύμβηση και την υδατοσφαίριση, αλλά και συνολικά στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Ρεθύμνου. Όπως σημείωσε, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων συνεχίζεται, με στόχο τα επόμενα βήματα να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και το Ρέθυμνο να αποκτήσει μια σύγχρονη αθλητική υποδομή.

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