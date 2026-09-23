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ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Νίκαια: Οπλισμένος άνδρας κρατά όμηρο γυναίκα μέσα στο σπίτι του

αστυνομία
clock 19:53 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια, καθώς άνδρας βρίσκεται μέσα σε σπίτι μαζί με γυναίκα και δεν την αφήνει να εξέλθει, ενώ φέρεται να έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ κλήθηκε από γείτονες που ανέφεραν ότι ακούν φωνές από το διαμέρισμα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί.

Ειδικότερα, η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

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Νίκαια Οπλισμένος Άνδρας
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