Eθνικές ομάδες: Τα «βαριά» ονόματα που κάνουν ντεμπούτο στουσ πάγκους

Η επόμενη διακοπή για τις Eθνικές ομάδες σηματοδοτεί την έναρξη νέων προπονητικών πρότζεκτ, με αρκετούς τεχνικούς να κάνουν το ντεμπούτο τους στους πάγκους των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, έχοντας πλέον μπροστά τους ως μεγάλο στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Στα παράθυρα των FIFA που ακολουθυούν με ημερομηνίες εντός του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, αρκετές εθνικές ομάδες θα παρουσιάσουν τους νέους τους προπονητές.

Μετά το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, το καλοκαίρι του 2026, συνολικά 38 Εθνικές ομοσπονδίες προχώρησαν σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων 5ων χωρών τους, στη διάρκεια ή, μετά το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Μεταξύ των ομάδων που άλλαξαν προπονητή τα πιο «τρανταχτά» ονόματα είναι σαφώς αυτά των Ζινεντίν Ζιντάν, Τσάβι Ερνάντες, Ζόρζε Ζεσούς και Γιούργκεν Κλοπ, που ανέλαβαν τις Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Γερμανία αντίστοιχα, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και το Μεξικό, το οποίο πέρασε στην εποχή του Ράφα Μάρκες μετά την αποχώρηση του Χαβιέρ Αγκίρε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βέβαια, οι νέοι τεχνικοί επιστρέφουν σε έναν πάγκο που γνωρίζουν ήδη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Ερβέ Ρενάρ με την Ακτή Ελεφαντοστού, ο Πίτσο Μοσιμάνε με τη Νότια Αφρική και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι με την Ιταλία. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των προπονητών που κάνουν ντεμπούτο.

Οι προπονητές που κάνουν ντεμπούτο

Το πρόγραμμα της επόμενης FIFA διακοπής περιλαμβάνει πληθώρα αναμετρήσεων. Στο καλεντάρι υπάρχουν αγώνες του Nations League της UEFA και της Concacaf, φιλικά παιχνίδια, προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά και αναμετρήσεις σε άλλες ηπείρους.

Οι περισσότερες εθνικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν έως και τέσσερα παιχνίδια στη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ η επόμενη FIFA ημερομηνία, τον Νοέμβριο, θα είναι και η τελευταία του έτους και θα περιλαμβάνει έως δύο αγώνες για κάθε χώρα.

Ανάμεσα στους νέους προπονητές υπάρχουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πολλοί από αυτούς υπήρξαν στο παρελθόν σημαντικοί παίκτες των εθνικών τους ομάδων, ενώ κάποιοι φόρεσαν ακόμη και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Η λίστα με τους τεχνικούς που κάνουν το ντεμπούτο τους: