Ημερίδα του Ε.Κ.Κ.Α.: «Παιδική κακοποίηση: Από την αναγνώριση στην προστασία»

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), διοργανώνει ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., με θέμα «Παιδική κακοποίηση: Από την αναγνώριση στην προστασία».

Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει το κρίσιμο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης και να συμβάλει στον ουσιαστικό διάλογο για την έγκαιρη αναγνώριση, την καταγραφή, την παρακολούθηση και την προστασία των παιδιών. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις και θα παρουσιαστούν προτάσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών καταγραφής και έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην έγκαιρη παρέμβαση και την προστασία, μέσα από την αναγνώριση των ενδείξεων κακοποίησης, αλλά και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών βίας, όπως ο εκφοβισμός σε όλες τις μορφές του. Επιπλέον, θα αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και η σημασία της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

Την εναρκτήρια ομιλία, με θέμα «Το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα: πολιτικές, παρεμβάσεις και προκλήσεις», θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στην ημερίδα συμμετέχουν, ακόμη, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Δικαιοσύνης, της παιδοψυχιατρικής, της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης και της Ελληνικής Αστυνομίας, αναδεικνύοντας τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της παιδικής προστασίας.

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