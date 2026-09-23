Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία: «Η Ελλάδα ηγέτιδα στη ναυτιλία, θα προστατεύσουμε την κυριαρχία μας»

Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την παρακολούθηση και την παρατήρηση των ωκεανών με την ονομασία «OceanEye», μία μόλις ημέρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ.





Κατά την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συνδέοντάς την τόσο με την περιβαλλοντική προστασία όσο και με τη στρατηγική σημασία της θάλασσας για την Ελλάδα.





«Οι ωκεανοί είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας, για την οικονομία μας φυσικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε πως η προστασία των θαλασσών αποτελεί, όπως είπε, «τόσο μία ευθύνη όσο και μια στρατηγική προτεραιότητα».

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών, με τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει από το 2024 τη δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων εθνικών πάρκων, με στόχο την επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

Τα νέα θαλάσσια πάρκα και η προστασία των ελληνικών θαλασσών



Αναφερόμενος στις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Μόλις προσφάτως έχουμε δημιουργήσει δυο νέα θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και ένα στο Αιγαίο».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία των θαλάσσιων περιοχών της και να παρακολουθεί τις αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα σε πραγματικό χρόνο.

«Ξέρουμε ότι η αποτελεσματική προστασία απαιτεί γνώση και φυσικά πρέπει να κατανοήσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας πολύ καλύτερα, παρατηρώντας τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα», ανέφερε.

Η χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την επιτήρηση και προστασία των θαλασσών αποτελεί ήδη μέρος του σχεδιασμού της Ελλάδας. Στις δεσμεύσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της «Our Ocean Conference» περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη συστήματος επιτήρησης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφόρους και τεχνητή νοημοσύνη.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή συμμαχία



Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία για την παρατήρηση των ωκεανών.

«Υποστηρίζουμε τη διεθνή συμμαχία υπό την ηγεσία Καναδά και Ε.Ε.», ανέφερε, εξηγώντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έχει δεσμευθεί για την επικύρωσή της από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Όπως είπε, η Ελλάδα ενθαρρύνει και άλλες χώρες να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, ώστε να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στον τομέα της παρακολούθησης των ωκεανών.

Η πρωτοβουλία OceanEye στηρίζει την ενωσιακή ωκεάνια τεχνολογία και καινοτομία και θέτει την ΕΕ στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ενός βιώσιμου παγκόσμιου συστήματος παρατήρησης των ωκεανών.

Αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς και έχει επίσης εκπαιδευτική, πολιτιστική και επικοινωνιακή διάσταση, ώστε οι πολίτες να εξοικειωθούν με τους ωκεανούς και την παρατήρησή τους.

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