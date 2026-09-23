Ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

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Ένα ρωσικό ελικόπτερο τύπου MI-8 εισέβαλε για σύντομο χρονικό διάστημα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ανακοίνωσε η Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πολωνικού Στρατού.

Το ελικόπτερο παρέμεινε για 42 δευτερόλεπτα στον πολωνικό εναέριο χώρο και εισήλθε σε βάθος περίπου 300 μέτρων, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης που αναρτήθηκε στο Χ.

«Ένα μαχητικό αεροσκάφος σηκώθηκε ενώ οι χερσαίες δυνάμεις και τα μέσα παρέμειναν σε ετοιμότητα. Η φύση του περιστατικού δείχνει ότι η Ρωσία για μία ακόμη φορά δοκιμάζει την ετοιμότητα της αντιαεροπορικής μας άμυνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ρωσική πρεσβεία στην Βαρσοβία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το περιστατικό.

JUST IN: Earlier this morning, a Russian Mi-8 helicopter briefly entered Polish airspace north of Braniewo, from the Kaliningrad Oblast.







The helicopter penetrated 300m inside Polish airspace, and remained there for 42 seconds total.







Source: Polish Ministry of Defense pic.twitter.com/CH0zleeVa2 — Open Source Intel (@Osint613) September 23, 2026

Η Πολωνία βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα για οποιαδήποτε εισβολή στον εναέριο της χώρο που σχετίζεται με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία

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