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ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

στρατιωτικό ελικόπτερο
clock 20:11 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα ρωσικό ελικόπτερο τύπου MI-8 εισέβαλε για σύντομο χρονικό διάστημα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ανακοίνωσε η Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πολωνικού Στρατού.

Το ελικόπτερο παρέμεινε για 42 δευτερόλεπτα στον πολωνικό εναέριο χώρο και εισήλθε σε βάθος περίπου 300 μέτρων, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης που αναρτήθηκε στο Χ.

«Ένα μαχητικό αεροσκάφος σηκώθηκε ενώ οι χερσαίες δυνάμεις και τα μέσα παρέμειναν σε ετοιμότητα. Η φύση του περιστατικού δείχνει ότι η Ρωσία για μία ακόμη φορά δοκιμάζει την ετοιμότητα της αντιαεροπορικής μας άμυνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ρωσική πρεσβεία στην Βαρσοβία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το περιστατικό.

Η Πολωνία βρίσκεται σε ύψιστη ετοιμότητα για οποιαδήποτε εισβολή στον εναέριο της χώρο που σχετίζεται με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία

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