Μπλε Ώρες: Η Ολυμπία χάνει το μωρό που κυοφορούσε

Τι θα δούμε στη σειρά Μπλε Ωρες

Επεισόδιο 12ο: Η Ολυμπία, χτυπημένη και σε πολύ κακή κατάσταση, μεταφέρεται από την Κορίνα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι έχει χάσει το μωρό. Αμέσως τρέχει κοντά της ο Δημήτρης, στον οποίο η Κορίνα λέει ένα ψέμα για τον τραυματισμό της Ολυμπίας. Ο Πέτρος, με θράσος, πηγαίνει κι αυτός στο νοσοκομείο και προσποιείται τον ανήσυχο. Ο Άρης, μετά το περιστατικό στο καθαριστήριο, ζητάει εκδικητικά από τη Βάσια να του δώσει τα λεφτά του πίσω και να λύσουν τον συνεταιρισμό. Η Βάσια βρίσκεται πια σε αδιέξοδο, αλλά αποκρούει την πρόταση του Διονύση να τη βοηθήσει. Ο Ηλίας Καραχάλιος παρουσιάζει άλλοθι στον Σταύρο για το πρωινό του φόνου της Λίζας, αλλά ο αστυνόμος δεν πείθεται και τον στέλνει στον Εισαγγελέα. Η είδηση γίνεται γνωστή και οι υποψίες που βαραίνουν τον Άγγελο διαλύονται στο μυαλό όλων. Η Κορίνα συναντάει κρυφά τον Πέτρο και με σκληρό ύφος του κάνει μια τελευταία προειδοποίηση, προκειμένου να αφήσει ήσυχη την Ολυμπία. Ο Πέτρος μπροστά στον πατέρα του και τον Δημήτρη καταφέρνει να εκθέσει άσχημα τον Άγγελο, σχετικά με τη συμφωνία που επρόκειτο να κλειστεί με τους Βούλγαρους. Η Εύα, ταραγμένη, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος…

Επεισόδιο 13ο: Το εργατικό ατύχημα του Λεωνίδα προκαλεί μεγάλη ταραχή στο εργοστάσιο κι ο Διονύσης νιώθει τεράστιες τύψεις, αφού εκείνος ευθύνεται πλήρως. Εξώδικο στέλνει ο Άρης στη Βάσια, πιέζοντάς την ασφυκτικά. Εκείνη, σε αδιέξοδο, παλεύει να βρει τα χρήματα. Την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής της ετοιμάζεται να πάρει η Εύα, αφού σκέφτεται σοβαρά να ρίξει το παιδί. Γι’ αυτό τον λόγο ζητά τη συμβουλή των δικών της ανθρώπων, ενώ κρατά τον Άγγελο στο σκοτάδι, χωρίς να φαντάζεται την αντίδρασή του, αν μάθει την αλήθεια. Ο Γρηγόρης κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Νανά κι εκείνη πέφτει ξανά στην αγκαλιά του. Το επόμενο πρωί όμως, καταλαβαίνει το παιχνίδι του και βλέπει ότι οι υποσχέσεις του ήταν ψεύτικες. Οι τύψεις για τον θάνατο του Αλέκου δεν αφήνουν τον Διονύση να ησυχάσει κι έτσι, αποφασίζει να κάνει μια κίνηση προς τη Βάσια που τη σοκάρει, ενώ λίγο αργότερα πηγαίνει στο μαγαζί της, αποφασισμένος να ομολογήσει την πάσα αλήθεια. Ο Φίλιππος κι η Στέλλα ανοίγουν πληγές του παρελθόντος και παίρνουν μια απόφαση που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Κι ενώ οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή, Πέτρος και Φίλιππος μπαίνουν στο αμάξι και μια ξαφνική βλάβη οδηγεί το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου και καταλήγει σ’ ένα σφοδρό τροχαίο.

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