Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 22χρονος εργάτης που έπεσε από σκαλωσιά στο Κολοσσαίο

Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη νύχτα στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Κολοσσαίο. Ένας νεαρός εργάτης ο οποίος συμμετείχε στην τοποθέτηση του νέου συστήματος φωτισμού στο πασίγνωστο αυτό ρωμαϊκό μνημείο, γλίστρησε και έπεσε από ύψος δέκα περίπου μέτρων, χάνοντας την ζωή του.

Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο, αλλά οι γιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατο του άτυχου εργάτη.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι μετέβη στο Κολοσσαίο και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεαρού εργάτη. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε, σε μήνυμά της, ότι "το να χάνεις την ζωή σου στα είκοσι δύο σου χρόνια έιναι απαράδεκτο, ακόμη περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει στον χώρο εργασίας σου". Με το τραγικό συμβάν ασχολείται εισαγγελική έρευνα, η οποία θα πρέπει να διαπιστώσει αν υφίστανται ποινικές ευθύνες.

Το τμήμα του Κολοσσαίου στο οποίο έχασε την ζωή του ο 22χρονος Ιταλός εργάτης, σήμερα παρέμεινε κλειστό.

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