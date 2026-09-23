Καλαμάτα: Την περίμενε με καραμπίνα και άνοιξε πυρ - Το κίνητρο του 38χρονου που έσπειρε τον τρόμο

Άνδρας έσπειρε τον πανικό στην Καλαμάτα, αφού άνοιξε πυρ σε χώρο στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, ρίχνοντας δύο πυροβολισμούς, και μετά τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline, η ενδοοικογενειακή βία φέρεται να είναι το υπόβαθρο του συμβάντος.

Καλαμάτα - Την περίμενε με καραμπίνα

Αφού οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου δράστη που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα, έξω από το περίπτερο της περιοχής, αποκαλύφθηκε πως περίμενε μία 25χρονη υπάλληλο που μετέβαινε εκείνη την ώρα στην εργασία της.

Σύμφωνα πάντα με το μέσο, φέρεται να είχε προηγηθεί μεταξύ τους τσακωμός, με την κοπέλα να βάζει τις φωνές και τον 38χρονο να πυροβολεί και να διαφεύγει από το σημείο. Η αστυνομία, μετά την κατάθεση της 25χρονης και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και κατάφερε να εντοπίσει τον άνδρα στο Πάρκο Σιδηροδρόμων όπου κρυβόταν, με αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας και εξετάζεται αν ο 38χρονος ήταν υπό την επήρεια μέθης ή ουσιών, όπως και τα κίνητρα της ενέργειάς του.

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