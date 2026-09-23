ΧΑΝΘ-Αναγέννηση 56-96: Mε 18 τρίποντα στην επόμενη φάση του Κυπέλλου μπάσκετ

Με το 96-56, η Αναγέννηση πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ΧΑΝΘ και εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση στην επόμενη αγωνιστική του θεσμού (Λαύριο, 26/9).

Παρά τις σημαντικές απουσίες και το γεγονός ότι ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με μόλις οκτώ διαθέσιμους παίκτες, λόγω των τραυματισμών των Κουρέπη, Αλεξιάδη, Ματσάγγου και Στεφανάκη, η Αναγέννηση παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένη στον στόχο της και έδειξε από το ξεκίνημα τις διαθέσεις της.

Η ομάδα επέβαλε το ρυθμό της στο «Μιμης Τσικινας» από το πρώτο λεπτό… έχτισε γρήγορα διαφορά ασφαλείας, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με 20 πόντους διαφορά , ενώ μέχρι το ημίχρονο είχε ανεβάσει την απόσταση στους 39 πόντους (22-61).

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με την Αναγέννηση να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε και να φτάνει χωρίς να απειληθεί στο τελικό96-56με 18 τρίποντα,, σφραγίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στην επόμενη αγωνιστική της Β φάσης του θεσμού.

Διαιτητές: Ταρενίδης-Παζώλης-Γεωργούλης (Παραλικίδης)



Δεκάλεπτα: 13-33, 22-61, 43-76,



ΧΑΝΘ (Καραπιπερίδης): Ταζόπουλος 4, Τσάκος 10 (2), Ντόντης 5 (1), Στράντζαλης, Κοντογιάννης 4, Ζωγράφος 2, Ντωνές 6 (1), Μόσλεϊ 25, Τσούνιας, Χατζηβασιλείου



ΑΣΑ Αναγέννηση (Παπαδάκης): Στιούαρντ 14 (4), Ιωακειμίδης 8 (2), Γιαννούλτσης 8 (1), Πετράκης 25 (7), Μπράντλεϊ 9 (1), Κογιώνης 16, Ρουκουνάκης 3 (1), Πρέκας 13 (2)