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ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους της RAF στη Βρετανία: Τραυματίστηκαν δύο πιλότοι - Η στιγμή της πτώσης (βίντεο)

μαχητικό αεροσκάφος
clock 21:06 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο πιλότοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα αφού χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης από ένα βρετανικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη σήμερα (23/9) στην Ουαλία.

Οι δύο πιλότοι ενεπλάκησαν σε περιστατικό κοντά στο Άνγκλεσι και τους παρέχεται ιατρική βοήθεια για τραύματα που θεωρούνται ελαφρά, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για άλλες ζημιές ή τραυματισμούς.

«Ένα περιστατικό συνέβη κοντά στο Άνγκλεσι, στο οποίο ενεπλάκη αεροσκάφος τύπου T2 Hawk της RAF, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Valley. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν», δήλωσε εκπρόσωπος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF).

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