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Μενιδιάτης: «Είχα πάει κι εγώ στο ιατρείο της Καρνεάδου – Γνωστός μου έκλεισε το ραντεβού»

μενιδατης
clock 21:00 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Χρήστος Μενιδιάτης  μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε βρεθεί στο ίδιο ιατρείο στο Κολωνάκι που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Όλο τον κόσμο συγκλόνισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος και δοτικός. Ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο, να γίνει αρχή για κάτι καλό, να σωθεί κόσμος», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Μενιδιάτης.

 «Είχα πάει σε αυτό το ιατρείο, σε αυτόν τον κύριο, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει. Είχα κάποιο θέμα, το οποίο δεν ήταν τίποτα τελικά. Μάλιστα, ένας γνωστός μου μού έκλεισε το ραντεβού. Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση, δεν ξαναπήγα, αυτό ήταν όλο», δήλωσε ο Χρήστος Μενιδιάτης.

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