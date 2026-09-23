Κρήτη: Αναβάθμιση των Δημοτικών Γυμναστηρίων Σφακίων

Χρηματοδότηση ύψους 104.000 ευρώ για την αναβάθμιση των Δημοτικών Γυμναστηρίων Σφακίων, έλαβε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Δήμος Σφακίων.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνάντησης του δημάρχου Ιωάννη Ζερβού με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση και τον διευθυντή του γραφείου του, Δημήτριο Κοντό, στις 23/06/2026, με τη συνδρομή της βουλευτού Χανίων Ντόρας Μπακογιάννη. Ο δήμαρχος Σφακίων συνοδευόμενος από τον διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου της βουλευτού Χανίων Ντόρας Μπακογιάννη, Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ενημέρωσε και αιτήθηκε τη χρηματοδότηση αθλητικών υποδομών, μεταξύ άλλων για τα γυμναστήρια σε Ασκύφου και Νομικιανά Βουβά καθώς και για τον Πολυχώρο Αγίας Πελαγίας στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων, γνωστοποιώντας του, το υπ' αριθμ. 3268/22-06-2026 αίτημα.

«Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα ενισχύσει σημαντικά τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών του δήμου, προσφέροντας ως δημοτική αρχή ποιοτικότερες και ασφαλέστερες υποδομές άθλησης και τη δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του τόπου μας», δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, ενημερώνοντας πως στο ποσό της χρηματοδότησης, συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση των κουφωμάτων και η τοποθέτηση θυρών ασφαλείας, μονωτικές εργασίες και αποκατάσταση φθορών, ανακαίνιση και συντήρηση χώρων υγιεινής, η προμήθεια και αντικατάσταση οργάνων γυμναστικής, καθώς και η τοποθέτηση συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου με κάρτα.

Ο δήμαρχος Σφακίων, ευχαριστεί την πολιτική ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τον αναπληρωτή υπουργό Ιωάννη Βρούτση, τον διευθυντή του γραφείου του Δημήτριο Κοντό και την βουλευτή Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, για την υποστήριξη στα δίκαια αιτήματα του Δήμου Σφακίων σχετικά με την προώθηση αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου.

Ο κ. Ζερβός δήλωσε παράλληλα πως «επενδύοντας στις αθλητικές υποδομές των Σφακίων, επενδύουμε στο ίδιο το μέλλον του τόπου μας. Η πολιτική στήριξη στις προσπάθειες του δήμου είναι απαραίτητη για να σπάσει η απομόνωση, να ενισχυθούν τα τοπικά μας σωματεία και να δοθούν ίσες ευκαιρίες άθλησης και ανάπτυξης στους νέους του τόπου μας. Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν, ειδικά όταν ενώνουμε δυνάμεις, για τα Σφακιά της δημιουργίας και της προοπτικής. Η ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασικός πυλώνας για τη συγκράτηση του νεανικού μας πληθυσμού και την υγεία της τοπικής κοινωνίας».

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