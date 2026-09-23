Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ από ΟΗΕ: Προστατεύουμε τους Χριστιανούς και το status quo των Αγίων Τόπων

Τη διαβεβαίωση ότι η Ιορδανία θα συνεχίσει σταθερά στον δρόμο της οικοδόμησης δίκαιης ειρήνης σε περιοχές του κόσμου όπου οι άνθρωποι δοκιμάζονται από τις πολεμικές συγκρούσεις και ιδιαίτερα στη Γάζα και την Ουκρανία, εξέφρασε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’.



Αναφορικά με τον ρόλο του Χασεμιτικού Βασιλείου ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β’ τόνισε ότι η Ιορδανία θα συνεχίσει να διατηρεί το ιστορικό και νομικό status quo στους μουσουλμανικούς και χριστιανικούς ιερούς τόπους στην Ιερουσαλήμ ενώ επεσήμανε ότι: “Προστατεύουμε τον Χριστιανισμό — τις κοινότητές του και την κληρονομιά του — στην πατρίδα και ιστορική του γη, προωθώντας παράλληλα την αληθινή εικόνα του Ισλάμ ενάντια στις φωνές μίσους”.

Κριτική για τη Γάζα



Επίσης, ο Βασιλιάς της Ιορδανίας άσκησε δριμεία κριτική στην κατάσταση στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία για τις επιπτώσεις στον παλαιστινιακό πληθυσμό είναι “συντριπτικά”. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τουλάχιστον 300 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τις πρώτες 300 ημέρες της λεγόμενης κατάπαυσης του πυρός, ενώ σημείωσε ότι έχουν τεθεί στο στόχαστρο ακόμη και ιορδανικά νοσοκομεία εκστρατείας.

Ο Αμπντάλα Β’ ξεκαθάρισε ότι η διεθνής κοινότητα διαθέτει εργαλεία όπως κυρώσεις, εμπάργκο και διπλωματική απομόνωση, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει σε άλλες περιπτώσεις. “Η πολιτική αδράνεια του κόσμου δεν οφείλεται στην έλλειψη επιλογών. Ας την αποκαλέσουμε αυτό που είναι: επιλογή”, σημείωσε, προειδοποιώντας ότι η απουσία κυρώσεων ενισχύει το αίσθημα ατιμωρησίας.

Δεν είναι πόλεμος θρησκειών



Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Γάζα και η Δυτική Όχθη αποτελούν δύο μέτωπα της ίδιας ισραηλινής στρατηγικής που στόχο έχει να καταστήσει αδύνατη τη δημιουργία βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους. Υπενθύμισε τέλος την Αραβική Πρωτοβουλία Ειρήνης του 2002, τονίζοντας ότι η προσφορά 57 αραβικών και μουσουλμανικών κρατών για εξομάλυνση παραμένει στο τραπέζι εδώ και 20 χρόνια, χωρίς όμως ανταπόκριση.

“Αυτό που εκτυλίσσεται στη Δυτική Όχθη δεν είναι μια σειρά μεμονωμένων πράξεων. Είναι στοιχεία μιας ενιαίας πολιτικής που έχει ως στόχο να αναγκάσει ολόκληρο τον πληθυσμό να εγκαταλείψει τη γη του”, τόνισε.

Ο Ιορδανός μονάρχης αναφέρθηκε ακόμη στις προσπάθειες να παρουσιάσει αυτή τη σύγκρουση ως πόλεμος θρησκειών. “Το Ισλάμ από τη μία πλευρά, ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός από την άλλη. Δεν είναι. Το θέμα είναι αν οι Παλαιστίνιοι – Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί – δικαιούνται τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους”, υπογράμμισε.

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