Δεκάδες καταγγελίες σε βάρος κληρικών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Τουλάχιστον 37 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση με θύματα ανηλίκους και ευάλωτους ανθρώπους από μέλη του κλήρου καταγράφηκαν στον Παναμά από το 2001 έως το 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από την Καθολική Εκκλησία της χώρας.

Η έρευνα εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Εκκλησίας από δύο καθολικά πανεπιστήμια, το Βιγιανουέβα της Ισπανίας και το Νοτρ Νταμ των ΗΠΑ, με αντικείμενο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Προβλήματα στη διαχείριση των υποθέσεων



Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο αρχιεπίσκοπος του Παναμά, Χοσέ Ντομίνγκο Ουγιόα, ζήτησε εκ νέου συγγνώμη από τα θύματα, δύο χρόνια μετά την πρώτη επίσημη απολογία της Εκκλησίας για τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, πέντε μέλη του κλήρου αποσχηματίστηκαν εξαιτίας των καταγγελιών που αντιμετώπισαν. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν στοιχεία που να αποδεικνύουν οργανωμένη και σκόπιμη πολιτική συγκάλυψης των υποθέσεων, επισήμαναν ωστόσο προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία διαχειρίστηκε ορισμένες καταγγελίες.

Η Μαρία Χοσέ Βαλέρο, μία από τις συντάκτριες της έκθεσης, επισήμανε πως οι 37 καταγγελίες που καταγράφηκαν δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη το σύνολο των περιστατικών ή όλων των επιζώντων.

Οι αποκαλύψεις προστίθενται στη μακρά σειρά υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και πλήγμα στην εικόνα της Καθολικής Εκκλησίας διεθνώς.

Στη Γαλλία, το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο κατά την επίσκεψη του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί την Κυριακή στη Λούρδη με επτά θύματα, με φόντο τις υποθέσεις του αβά Πιερ και του καθολικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Νοτρ-Νταμ ντε Μπεταράμ.

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