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ΚΡΗΤΗ

Άγιος Νικόλαος: "Κρητικά Μαγειρέματα" στο λιμάνι - Έκτακτα δρομολόγια αστικού λεωφορείου

Άγιος Νικόλαος
clock 20:46 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ ενημερώνει ότι αύριο Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 οι συνδημότες, οι επισκέπτες και οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση «Κρητικά Μαγειρέματα» που θα πραγματοποιηθεί στο Λιμάνι της πόλης (18:30) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, μπορούν να χρησιμοποιούν το λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας που θα εκτελεί την κυκλική διαδρομή: (Παραποτάμιος - Μαρίνα - Πλατεία – Λιμάνι) από τις 17:00.

Η συγκεκριμένη δρομολόγηση γίνεται για τη διευκόλυνση του κοινού, καθώς στην περιοχή του λιμανιού εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση στάθμευσης λόγω της εκδήλωσης.

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