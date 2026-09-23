Γεροντιδάκης για Παπαδημητρίου: «Δεν τσακωνόμαστε ποτέ – Είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα σε σχέση με εμένα»

Με αφορμή την αποψινή πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι», ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Πρωινό και αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Καλά είμαστε με την Ντορέττα. Να είμαστε καλά όλοι μας. Δεν την αφήνω να κερδίζει, είναι αθλήτρια. Είναι ανταγωνιστική με την καλή έννοια, ο αθλητισμός είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν πάμε μαζί γυμναστήριο, δεν υπάρχει αυτό. Κάνουμε ξέχωρα πράγματα. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή. Δεν επεμβαίνουμε στο πρόγραμμα του αλλουνού και έτσι είναι και το φυσιολογικό. Αλλά προφανώς δεν μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο, γιατί κι εγώ είμαι ανταγωνιστικός, οπότε κερδίζει με την αξία της.

Μα ποτέ δεν κρύφτηκε κάτι για τη σχέση μας. Μα αυτό το πράγμα που πολλές φορές ακούγεται για διάφορους ανθρώπους, όχι για μένα προσωπικά, είναι όχι τεράστιο ψέμα, αλλά θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις κρυφτεί.

Δηλαδή, όταν κάτι είναι στην αρχή, είναι σαν σπάργανα. Είναι κάτι το οποίο θες να το ζήσεις. Που και τώρα το ζεις. Αλλά η εξωστρέφεια που λες άμα παρατηρήσεις ας πούμε προφίλ. Γιατί ζούμε κι εμείς ένα κινητό στο χέρι. Πια προφίλ ανθρώπων και φίλων μου κυρίως. Οι άνθρωποι βγάζουν χιλιάδες φωτογραφίες. Τυγχάνει εμείς με έναν τρόπο να είμαστε «γνωστοί» γι’ αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Και μια φωτογραφία που θα ανέβει μπορεί να αναπαραχθεί εκατό χιλιάδες φορές» απάντησε ο Γιώργος Γεροντιδάκης για τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί. Ταιριάξαμε… εκτός από το κομμάτι φυσικά της εξωτερικής εμφάνισης, το κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης του τι σημαίνει να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ.

Σε μικρότερη ηλικία ίσως να ήμουν πολύ πιο aggressive σε κάποια πράγματα, αλλά τώρα οφείλω να σκεφτώ και ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου μπορεί να έχει δίκιο ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης και όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης. Γελάμε πάρα πολύ» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

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