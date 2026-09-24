Εκκλησία της Κρήτης: Σήμερα η συνάντηση στο Φανάρι για να ξεπεραστεί η ένταση

Του Μανόλη Αργυράκη

Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της Μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του Νησιού.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη, ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Εὐγένιος, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ. Πρόδρομος, ο μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ο περιφερειάρχης Κρήτης, «Άρχων έξαρχος» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των εν «Ελλάδην αρχόντων» κ.Σταύρος Αρναουτάκης καθώς επίσης ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινάκης.

Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε «σκόπιμες διαβολές».

Η Εκκλησία της Κρήτης σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να διαταραχθούν οι σχέσεις με το Φανάρι και επιθυμία όλων είναι να συζητηθούν, να δοθούν εξηγήσεις και να ολοκληρωθεί ο κύκλος εντάσεων που ξεκίνησε με την υπόθεση του μεταθετού των μητροπολιτών που λίγο έλλειψε να φτάσει μέχρι την κατάργηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης.

Για το λόγο αυτό οι ιεράρχες επέλεξαν στην αντιπροσωπεία, εκτός από τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης και τους δύο μητροπολίτες να συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης λόγω των προσωπικών του σχέσεων με τον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά και την διαχρονική εμπιστοσύνη που του δείχνει, καθώς επίσης ο πρόεδρος όλων των δημάρχων του νησιού, επιβεβαιώνοντας την βούληση και του λαού.

Όπως είχε αποκαλύψει το Ράδιο Κρήτη και ekriti.gr σε δημοσίευμα του: Η αντιπροσωπεία της Κρήτης θα μεταφέρει στον Οικουμενικό πατριάρχη την προσήλωση της στο Φανάρι τονίζοντας την διαχρονική στήριξη διατηρώντας την ισχυρή σύνδεση με το Φανάρι.

Αυτό που θα επιδιωχθεί είναι να παραμείνει η διατήρηση της ισορροπίας: από τη μία πλευρά, η διαφύλαξη των κανονικών και ιστορικών προνομίων του Οικουμενικού Θρόνου και από την άλλη, η προστασία του κύρους και της εύρυθμης λειτουργίας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Άλλωστε η λειτουργία της ημιαυτόνομης εκκλησίας της Κρήτης προβλέπεται από τον Καταστατικό Χάρτη ο οποίος αν γίνεται σεβαστός από όλους θα αποφεύγονται παρεξηγήσεις και παρερμηνείες.

Τα Σταυροπήγια

Η τελευταία ένταση δημιουργήθηκε με τα Σταυροπηγιακά Μοναστήρια της Κρήτης και την απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη να λειτουργούνται στις μεγάλες γιορτές μόνο από εκπροσώπους που θα ορίζει ο ίδιος.

Αυτό είχε ως συνέπεια την ενόχληση τοπικών ιεραρχών οι οποίοι αντέδρασαν. Παράδειγμα: στην γιορτή της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Κεράς, στα Λασηθιώτικα βουνά , εστάλη ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την τέλεση των Πανηγυρικών Ακολουθιών ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος.

Η τοπική Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου δείχνοντας την ενόχληση της δεν επέτρεψε στους ιερείς της να παραστούν στη γιορτή και να συμμετάσχουν στις Ακολουθίες.

Επίσης στις 14 Σεπτεμβρίου, στην πανήγυρη της Μονής Βοσάκου, ορίστηκε να προεξάρχει ο Μητροπολίτης Αγκύρας κ. Γρηγόριος, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

Αυτό που προβλημάτισε την ιεραρχία της τοπικής εκκλησίας είναι ο απώτερος στόχος αυτών των ενεργειών, που μπορούν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην Εκκλησία της Κρήτης και τα οποία δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν. Σήμερα λοιπόν θα τεθούν όλα προς συζήτηση με την ελπίδα πως θα κλείσει και αυτός ο κύκλος.

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