Απόστολος Ραυτόπουλος: Κατήγγειλε αυξήσεις σε σειρά προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ

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Αυξήσεις αντί μειώσεων σε σειρά κωδικών καταγγέλλουν οι καταναλωτικές οργανώσεις, την ώρα που είναι σε ισχύ η «Εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών» σε 1.770 κωδικούς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών μιλώντας στην " Ώρα Ελλάδος" έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για σειρά προϊόντων , προκαλώντας την παρέμβαση της Διοικήτριας της αρχής για την εποπτεία της αγοράς.

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