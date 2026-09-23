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Απόστολος Ραυτόπουλος: Κατήγγειλε αυξήσεις σε σειρά προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ

σουπερ μαρκετ
clock 23:20 | 23/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αυξήσεις αντί μειώσεων σε σειρά κωδικών καταγγέλλουν οι καταναλωτικές οργανώσεις, την ώρα που είναι σε ισχύ η «Εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών» σε 1.770 κωδικούς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών μιλώντας στην " Ώρα Ελλάδος" έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για σειρά προϊόντων , προκαλώντας την παρέμβαση της Διοικήτριας της αρχής για την εποπτεία της αγοράς.

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