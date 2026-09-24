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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Απολογούνται πατέρας και γιοι μετά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στον Μυλοπόταμο

αστυνομικη επιχειρηση
clock 07:20 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου αναμένεται να βρεθούν σήμερα ένας άνδρας και οι δύο γιοι του, στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στον Μυλοπόταμο. Οι τρεις, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα που ερευνάται για σειρά αδικημάτων.

 Ήδη δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν στην ίδια επιχείρηση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως επίσης και τέσσερις γυναίκες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Συνολικά είχαν γίνει δέκα συλλήψεις, με την έρευνα να αφορά, μεταξύ άλλων, υποθέσεις απάτης με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, ναρκωτικά, όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και ζωοκλοπές.

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