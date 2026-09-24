Euroleague: Για το "back to back" ο Ολυμπιακός, για το 8ο «αστέρι» ο Παναθηναϊκός

Στον απόηχο της κατάκτησης της κορυφής της Ευρώπης από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2025-26 στη Euroleague μέσα στο Telekom Center της Αθήνας, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το εναρκτήριο τζάμπολ της νέας. Το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου, η 1η αγωνιστική της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 αφήνει οριστικά στην Ιστορία τη χρονιά του «ερυθρόλευκου» θριάμβου, του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου της ομάδας του Πειραιά στο 5ο διαδοχικό φάιναλ φορ της και υπόσχεται ακόμη περισσότερο θέαμα, ακόμη πιο έντονα συναισθήματα και υψηλότερο ανταγωνισμό μέχρι τη στέψη του νέου Πρωταθλητή Ευρώπης στις 30 Μαΐου 2027.

Ναι, η περσινή σεζόν (2025-26) ήταν η πιο ανταγωνιστική, αλλά και διευρυμένη Euroleague των 20 -για πρώτη φορά- ομάδων και των 38 αγωνιστικών στη regular season. Αποδείχτηκε... ελληνική και «ερυθρόλευκη» σεζόν, με την Ευρώπη να υποκλίνεται στο καθολικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα. Το μόνο που δεν έδωσε στο ελληνικό μπάσκετ η προηγούμενη σεζόν ήταν έναν ελληνικό τελικό, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στην Ιστορία, αφού στα πλέι οφ ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Άραγε, έχει έρθει η στιγμή που το τρόπαιο της Euroleague θα διεκδικήσουν στην καταληκτική αναμέτρηση οι δύο ελληνικές ομάδες; Η επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και η ενίσχυση του ρόστερ των «πρασίνων» με τεράστια ονόματα δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για μία ελληνική «τιτανομαχία» αυτή τη φορά.

Η 1η πράξη της φετινής «Οδύσσειας» της Euroleague θα γραφτεί για τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη (24/9) στις 21:15 στο Telekom Center Athens με αντίπαλο τη γαλλική Παρί. Την ίδια ημέρα, στις 21:30, από τη Βιτόρια και τη Χώρα των Βάσκων αρχίζει το «ταξίδι» του με στόχο ένα δεύτερο "back to back" ο Πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός.

Στη γραμμή εκκίνησης, λοιπόν της 27ης επετείου της Euroleague, δεύτερης σεζόν με Salary Cap ή πιο σωστά με Competitive Balance Standards (CBS), o Παναθηναϊκός και o Ολυμπιακός, παίρνουν θέση ως φαβορί! Οι δύο ελληνικές ομάδες συγκαταλέγονται στην ελίτ και ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο το περασμένο καλοκαίρι!

Εν συγκρίσει με την περσινή σεζόν, το νέα «πρόσωπο» στη Euroleague είναι η Μπεσίκτας που πήρε τη θέση της Μονακό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ



Mε νέο σύστημα διεξαγωγής ήδη από τη σεζόν 2023-24, η Euroleague δυσκόλεψε την προσπάθεια των ομάδων, που από πέρυσι (σ.σ. 2025-26) είναι 20 (αντί 18) στην κανονική περίοδο. Η regular season θ’ αρχίσει στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου 2027. Η κανονική περίοδος περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές, με κάθε ομάδα ν΄ αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες 19 σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις.

PLAY-IN



Τα Play-In εντάχθηκαν στη διοργάνωση από τη σεζόν 2023-24 και συνεχίζονται. Σε αυτά θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 7 έως 10 με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, διεκδικώντας τα τελευταία δύο «εισιτήρια» για τα πλέι οφ. Οι πρώτες έξι ομάδας στον βαθμολογικό πίνακα με το τέλος της regular season προκρίνονται απευθείας στα πλέι οφ.

Τα Play-In θα διεξαχθούν από τις 20 έως και τις 23 Απριλίου 2027. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο format, ο έβδομος και ο όγδοος της βαθμολογίας θα τεθούν αντιμέτωποι σε μονό αγώνα, με το νικητή να «κλείνει» θέση στα πλέι οφ, όπου θα αναμετρηθεί με τον δεύτερο της κανονικής περιόδου. Ο ένατος και ο δέκατος της κατάταξης θα «μονομαχήσουν» σε ένα και μοναδικό παιχνίδι, με τον ηττημένο να αποκλείεται και τον νικητή να αντιμετωπίζει τρεις ημέρες αργότερα τον ηττημένο του ζευγαριού των θέσεων 7-8 με «έπαθλο» το τελευταίο «εισιτήριο» για τους «8», όπου θα αναμετρηθεί με την ομάδα που θα έχει πετύχει το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. Σε κάθε παιχνίδι των Play-In, γηπεδούχος θα είναι η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. Τα play offs (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) κρίνονται στις 3 νίκες (best of five).

ΠΛΕΙ ΟΦ



Παραμένει ως είχε το σύστημα διεξαγωγής των πλέι οφ, με τον 1ο ν’ αντιμετωπίζει τον 8ο, τον 2ο τον 7ο, τον 3ο τον 6ο, τον 4ο τον 5ο, σε “ best of 5”, δηλαδή στις 3 νίκες. Τα πλέι οφ θ’ αρχίσουν στις 27 Απριλίου 2027 και θα ολοκληρωθούν στις 12 Μαΐου 2027.

ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ



Το φάιναλ φορ της Euroleague τη σεζόν 2026-27 θα διεξαχθεί το 5ο σαββατοκύριακο του Μαΐου. Οι ημιτελικοί έχουν οριστεί για τις 28 Μαΐου, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Το φάιναλ φορ του 2027 επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι, εκτός και αν οι εξελίξεις στην περιοχή δεν το επιτρέψουν.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ EUROLEAGUE



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Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ισπανία) με 11



(1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023)







Ακολουθούν: ΤΣΣΚΑ Μόσχας: 8, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7, ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 6, ΒΑΡΕΖΕ 5, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4

Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ: ΙΣΠΑΝΙΑ (14 τίτλους)



(11 Ρεάλ Μαδρίτης, 2 Μπαρτσελόνα, 1 Μπανταλόνα)

3η ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 11



7 Παναθηναϊκός: 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024



4 Ολυμπιακός: 1997, 2012, 2013, 2026

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Ρωσία)



19 συμμετοχές σε φάιναλ φορ

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΖΕΛΙΜΙΡ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ ΜΕ 9 ΤΙΤΛΟΥΣ



(1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2017)

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ



* ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: 2 τίτλους Euroeague (2013, 2026 με Ολυμπιακό)



* ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΤΟΥΔΗΣ: 2 τίτλους Euroleague (2016, 2019 με ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

Το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ) σας παρουσιάζει τις 20 ομάδες που παίρνουν θέση στη γραμμή εκκίνησης της Euroleague 2026-27 και τους αριθμούς της διοργάνωσης:





ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Για το 5ο αστέρι και το 6ο σερί φάιναλ φορ



Κανείς δεν μπορεί ν' αμφισβητήσει... τον Πρωταθλητή Ευρώπης! Πόσο μάλλον όταν ο Γιώργο.ς Μπαρτζώκας κράτησε ίδιο τον βασικό κορμό και προέβη σε λίγες, αλλά ουσιαστικές προσθήκες. Στα ερυθρόλευκα ντύθηκαν το καλοκαίρι του 2026 ο Γιαν Μοντέρο που εντυπωσίασε με τη φανέλα της πρωτάρας σε φάιναλ φορ Βαλένθια πέρυσι και ο έμπειρος Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ όσον αφορά στα γκαρντ. Ο Εμπάι Εντιάι ενισχύει τη θέση «4», μετά την απόφαση του Άλεκ Πίτερς να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Τόμας Ουόκαπ συνεχίζει στην Ντουμπάι, ενώ αποχώρησαν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του, καθώς χρειάζεται ενίσχυση στο «3», για να είναι πλήρης, με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, Παναγιώτη και Γιώργο, να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις αυτό το διάστημα...



Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Εβάν Φουρνιέ παραμένουν τα δύο μεγάλα «αστέρια» του Ολυμπιακού, ενώ ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου στα 36 πλέον χρόνια του, προσφέρει πολλά με την εμπειρία του. Στην άμυνα αποτελεί παίκτη εγγύηση, ενώ είναι πάντα έτοιμος να πετύχει μεγάλα τρίποντα. Δεδομένο είναι πως ο χρόνος του θα μειωθεί αυτή τη σεζόν



Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προέρχεται από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του και υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερες εμφανίσεις μπαίνοντας στην εποχή της αθλητικής ωριμότητάς του. Στον άσο ο Ολυμπιακός διατήρησε τον Κόρι Τζόσεφ. Δεδομένη η αξία του Τάισον Ουόρντ που παίζει τόσο στο «2» όσο και στο «3».



Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ έμειναν στο «5».

Ήρθαν: Ζαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Εμπάι Εντιάι, Νίκος Πλώτας



Έφυγαν: Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Άλεκ Πίτερς, Μουσταφά Φαλ, Φρανκ Νιλικινά, Κώστας Αντετοκούνμπο, Μόντε Μόρις, Τόμας Ουόκαπ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Για το 8ο «αστέρι» στη 2η εποχή Ομπράντοβιτς



Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε «γη και ύδωρ» στον πολυνίκη προπονητή της Euroleague με 9 τίτλους εκ των οποίων οι 5 με τον Παναθηναϊκό, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για να επιστρέψει διαδεχόμενος τον Εργκίν Αταμάν. Ο «Ζοτς» δέχτηκε να μετακομίσει στην Αθήνα και τους «πράσινους» μετά από 14 χρόνια, με στόχο να οδηγήσει στο 8ο τρόπαιο Euroleague το «τριφύλλι».



Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού γνώριζε πάντως πως για να πει το «ναι» ο Ομπράντοβιτς, ένας προπονητής με υψηλές βλέψεις και από τους πλέον ανταγωνιστικούς, θα έπρεπε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και αυτό το καλοκαίρι. Και το έπραξε! Αποκτώντας αρχικά τον Γάλλο διεθνή σέντερ Μουσταφά Φαλ που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Στο Telekom Center Athens, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφερε και τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπαντιό, Άιζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τους Τσέντι Όσμαν και Τι Τζέι Σορτς.



Με αρχηγό τον Κώστα Σλούκα, παίκτη με τον οποίο ο Ομπράντοβιτς κατέκτησε τη Euroleague το 2017 με τη Φενερμπαχτσέ, ο Παναθηναϊκός είναι φέτος αδιαφιλονίκητο φαβορί για την τετράδα... ακόμη και για την κορυφή. Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Ματίας Λεσόρ και βέβαια ο MVP του φάιναλ φορ της Euroleague το 2024 στο Άμπου Ντάμπι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποτελούν... φόβητρο για κάθε ομάδα αυτή τη σεζόν.

Ήρθαν: Άιζακ Μπόνγκα, Μπράνκου Μπάντιο, Μουσταφά Φαλ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο



Έφυγαν: Τσέντι Όσμαν, Μάριους Γκριγκόνις, Κένεθ Φαρίντ, Τι Τζέι Σορτς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 18 ΟΜΑΔΕΣ



Το φετινό πρωτάθλημα της Euroleague, από πλευράς ονομάτων, ποιότητας, ανταγωνιστικότητας, αρχίζει ως το κορυφαίο όλων των εποχών. Πολλές ομάδες ενισχύθηκαν και διεκδικούν μια θέση στο φάιναλ φορ. Στον... Μαραθώνιο των 38 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν τις πιο αμφίρροπες «μάχες» που έχουν δει ποτέ έως σήμερα.

<Β>ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Η φιναλίστ της σεζόν 2025=26 Ρεάλ Μαδρίτης και πολυνίκης της διοργάνωσης με 11 τίτλους προχώρησε σε ολικό "lifting" αυτό το καλοκαίρι και αποτελεί μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, την 3η ομάδα φαβορί για το φάιναλ φορ του Μαίου. Εξάλλου, η «βασίλισσα» έδωσε νωρίς μια γεύση από το υψηλό επίπεδο μπάσκετ που θα παρουσιάσει κατακτώντας τον 1ο Super Cup Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό. Ο πρώτος που άλλαξε στους Μαδριλένους ήταν ο... προπονητής. Οι απίστευτες εμφανίσεις της Βαλένθια πέρυσι, έκαναν τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, να προσφέρει συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές στον τεχνικό των «νυχτερίδων» Πέδρο Μαρτίνεθ. Εκείνος είπε το «ναι» και ο Σέρτζιο Σκαριόλο έφυγε άδοξα. Με τους Μάριο Χεζόνια και Τρέι Λάιλς να αποτελούν παρελθόν, η Ρεάλ χρειαζόταν σκόρερ. Ο Μαρτίνεθ έφερε στη «βασίλισσα» τους Νικ Σμιθ Τζούνιορ, Ντάμιαν Τζόουνς, Τίμοθι Λουβαβού-Καμπαρό, Χάιμε Πραδίγια και Μίκαελ Γιαντούνεν. Μόνος «εχθρός» της ανανεωμένης Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη σεζόν είναι ο χρόνος, μέχρι δηλαδή ν' αποκτήσει χημεία η ομάδα των πολλών νέων προσώπων.

Ήρθαν: Νικ Σμιθ Τζούνιορ, Χάιμε Πραντίγια, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Μίκαελ Γιάντουνεν, Μαξ Σούλγκα, Ολιβιέ Σαρ, Έλι Εντιαγέ (δανεικός στην Μπανταλόνα).



Έφυγαν: Τρέι Λάιλς, Ομέρ Γιουρτσεβέν, Μάντι Σισόκο, Άλεξ Λεν, Ντέιβιντ Κράμερ, Μάριο Χεζόνια, Ιζάν Αλμάνσα.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Η ομάδα ευχάριστη έκπληξη της περσινής σεζόν δεν κατάφερε να διατηρήσει τον προπονητή της Πέδρο Μαρτίνεθ και τ' «αστέρια» της, προκαλώντας μάλιστα τη δυσαρέσκεια των φιλάθλων της προς τη διοίκηση. Με τους Μοντέρο και Μπαντιό να υπογράφουν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα, ο Τι Τζέι Σορτς αναλαμβάνει τα ηνία στην περιφέρεια. Αποκτήθηκαν οι Άρμονι Μπρουκς αλλά και ο έμπειρος ψηλός Νίκολα Μίροτιτς. Στην τεχνική ηγεσία προβιβάστηκε ο μέχρι πρότινος βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ Τσάβι Άλμπερτ.

Ήρθαν: Μουχαμαντού Γκέι, Τι Τζέι Σορτς, Μάριο Σεν-Σουπερί, Ντίλαν Οσετκόφσκι, Γκονσάλο Κορμπαλάν, Λούκας Μαρί, Άρμονι Μπρουκς, Ουμάρ Μπάλο (δανεικός στη Γαλατασαράι), Έλιας Βάλτονεν, Χασιέλ Ριμπέρο, Νίκολα Μίροτιτς



Έφυγαν: Έλιας Βάλτονεν, Ζαν Μοντέρο, Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, Μπράξτον Κι, Ντάριους Τόμπσον, Ισαάκ Νογκές, Χάιμε Πραδίγια, Σέρχιο Ντε Λαρέα, Μπράνκου Μπάντιο, Ματ Κοστέλο

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Euroleague 2025, Φενερμπαχτσέ, με προπονητή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν κατάφερε να πάρει "back to back" τίτλους έστω κι αν επέστρεψε στο φάιναλ φορ το 2026. Ο Ολυμπιακός την απέκλεισε στον ημιτελικό μέσα στο Telekom Center Athens και έγραψε το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην Ιστορία με νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Το 2025 στο Άμπου Ντάμπι, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έγραψε στο Άμπου Ντάμπι το όνομά του στους ανθρώπους που έχουν κατακτήσει τη Euroleague τόσο ως παίκτες όσο και ως προπονητές. Με έξι διαδοχικές παρουσίες σε φάιναλ φορ ο «Σάρας» θέλει να βρεθεί και σε ένα έβδομο σερί, αλλά φέτος έχει ένα αρκετά ανανεωμένο ρόστερ να διαχειριστεί. Ο Σέιν Λάρκιν άλλαξε στρατόπεδο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ αποκτήθηκαν επίσης οι Τρεντ Φόρεστ, Ουίλ Κλάιμπερν και Σέιβον Σιλντς. Πρόκειται για ένα σύνολο με εμπειρία, ποιότητα και πολλές λύσεις, που δύσκολα μπορεί να μείνει έξω από τη συζήτηση για τις κορυφαίες θέσεις.

Ήρθαν: Ίγκνας Σαργκιούνας, Σερτάτς Σανλί, Σαβόν Σιλντς, Τρεντ Φόρεστ, Μπράξτον Κι, Σέιν Λάρκιν, Μάρκους Μπίνγκαμ Τζούνιορ, Γουίλ Κλάιμπερν, Τζόνι Γιούζανγκ.



Έφυγαν: Άρτουρς Ζάγκαρς, Ντέβον Χολ, Κεμ Μπιρτς, Νάντο Ντε Κολό (αποσύρθηκε), Τζίλσον Μπάνγκο, Μπράντον Μπόστον, Αρμάντο Μπέικοτ, Μπόνζι Κόλσον, Μετετσάν Μπιρσέν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μίκαελ Γιάντουνεν.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ: Η 19η θέση που κατέλαβε πέρυσι στην κανονική περίοδο ήταν άκρως απογοητευτική για διοίκηση και φιλάθλους στην Αναντολού Εφές. Ο Πάμπλο Λάσο θα επιδιώξει να τη βγάλει από την κρίση αυτή τη σεζόν. Ο Σέιν Λάρκιν αποτελει παρελθόν μετά από οκτώ χρόνια, αλλά η απόκτηση του Μάικ Τζέιμς δεν αφήνει αμφιβολίες ως προς την επίθεση της τουρκικής ομάδας. Η Εφές απέκτησε επίσης τους Ματ Στραζέλ, Νταρόν Ράσελ, Κόλιν Μάλκολμ και Μπρούνο Φερνάντο. Ο Ντάριο Σάριτς επέστρεψε στην Ευρώπη και ο Κροάτης θα προσφέρει μέγεθος και εμπειρία στο «4».

Ήρθαν: Μάικ Τζέιμς, Μπρούνο Φερνάντο, Ματιέ Στραζέλ, Ντάριο Σάριτς, Σάντι Γιούστα, Κόλιν Μάλκολμ, Φατς Ράσελ



Έφυγαν: Σέιν Λάρκιν, Βενσάν Πουαριέ, Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ, Ρόλαντς Σμιτς, Σέιμπεν Λι, Κόουλ Σουάιντερ, Σεχμούς Χαζέρ, Ροντρίγκ Μπομπουά

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ: Υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πέπε Ποέτα, η Αρμάνι Μιλάνο, θέλει να κάνει όσα δεν πετύχει μέχρι στιγμής παρά το υψηλό μπάτζετ της τα τελευταία χρόνια. Στο Μιλάνο μετακόμισαν οι Ντάριους Τόμπσον, Ντέβον Χολ, Γκάρισον Μάθιους, Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ.

Ήρθαν: Γκάρισον Μάθιους, Ντάριους Τόμπσον, Τζέισον Μπέρνελ, Άλεκ Πίτερς, Ντέβον Χολ, Νίκολα Ακέλε, Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ (δανεικός στην Τορτόνα), Αρ Τζέι Κόουλ, Μόουζες Ράιτ



Έφυγαν: Νέιτ Σεστίνα, Αρμόνι Μπρουκς, Κουίν Έλις, Νίκο Μάνιον, Σέιβον Σιλντς, Ζακ ΛεΝτέι, Τζος Νίμπο

<Β>NTOYΜΠΑΙ: Ο Τσάβι Πασκουάλ διαδέχτηκε τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς (σ.σ. ανέλαβε την Μπαρτσελόνα) στην τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι για να την οδηγήσει πιο πάνω από την 11η θέση της πρώτης σεζόν της στη Euroleague (2025-26). H απόκτηση του Τόμας Oυόκαπ από τον Ολυμπιακό εξελίχτηκε σε... σήριαλ του καλοκαιριού, που είχε εν τέλει "happy end" για την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Τόκο Σενγκέλια και Μαμαντί Ντιακιτέ προσθέτουν βάθος στο ρόστερ της και το σίγουρο είναι πως η Ντουμπάι θα αποτελεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο για κάθε αντίπαλο.



Ήρθαν: Τόκο Σενγκέλια, Μαμαντί Ντιακιτέ, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, Έλι Οκόμπο, Ντέιβιον Μιντζ, Γιάνικ Κράαγκ (δανεικός στην Μπανταλόνα), Σιμόνας Λουκοσιούς (δανεικός στην Ουνικάχα), Κέβιν Κοκιλά (δανεικός στη Βίρτους), Τόμας Ουόκαπ



Έφυγαν: Νέιτ Μέισον, Μπρούνο Καμπόκλο, Τάραν Άρμστρονγκ, Μπούγκι Έλις, Ματ Ράιαν, Αλέκσα Αβράμοβιτς (δανεικός στην Μπαχτσεσεχίρ)

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Ο Έλληνας τεχνικός των δύο τίτλων Euroleague Δημήτρης Ιτούδης (με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2016 και το 2019) οδήγησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ έως τα πλέι οφ στη Euroleague τη σεζόν 2025-26, αν και με την απόκτηση του Βασίλιε Μίτσιτς το καλοκαίρι του 2025 στόχος ήταν το... φάιναλ φορ. Όμως, το γεγονός πως έδινε τους εντός έδρας αγώνες της στη Σόφια είχε αρνητικές επιπτώσεις, και το σίγουρο είναι πως και αυτή τη σεζόν οι δύο Ισραηλινές ομάδες θα ξεκινήσουν εκτός Ισραήλ. Με στόχο να φτάσει ακόμη πιο... μακριά φέτος η Χάποελ, ο Ιτούδης πρόσθεσε τους Τόμας Σατοράνσκι, Αμίρ Κόφεϊ και Ζακ Λεντέι.



Ήρθαν: Φρεντερίκ Μπουρντιγιόν, Τόμας Σατοράνσκι, Καντίν Κάρινγκτον, Αμίρ Κόφι, Ζακ ΛεΝτέι, Τζέικομπ Τόπιν, Γιουτζίν Τζέρμαν, Ταμίρ Μπλατ, Μαξ Χάιντεγκερ, Μπρούνο Καμπόκλο



Έφυγαν: Κρις Τζόουνς, Κέσλερ Έντουαρντς, Γιαμ Μαντάρ, Λέβι Ράντολφ, Τζόναθαν Μότλεϊ, Κόλιν Μάλκολμ

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ: Ο Τόμας Μασιούλις στην πρώτη του σεζόν ως τεχνικός της Ζαλγκίρις Κάουνας την οδήγησε στην 5η θέση τη σεζόν 2025-26. Τώρα, η εκπρόσωπος του λιθουανικού μπάσκετ στη Euroleague... ονειρεύεται το φάιναλ φορ. Σε αυτή την προσπάθεια, η ομάδα του Κάουνας δεν θα έχει τον Σιλβέιν Φρανσίσκο (σ.σ. Παναθηναϊκός). Έμεινε όμως ο Ουίλιαμς-Γκος. Στη ρακέτα, η επιστροφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στην Ευρώπη μετά από 16 χρόνια στο ΝΒΑ, βάζει τη Ζαλγκίρις σε άλλο επίπεδο. Στο Κάουνας μετακόμισαν και οι Κάρσεν Έντουαρντς, Σέιμπεν Λι, Στέρλινγκ Μπράουν και Μάριους Γκριγκόνις.



Ήρθαν: Στέρλινγκ Μπράουν, Κάρσεν Έντουαρντς, Σέιμπεν Λι, Μάξγουελ Λιούις (δανεικός στους Λόντον Λάιονς), Μάρεκ Μπλάζεβιτς, Γιόνας Βαλαντσιούνας, Μάριους Γκριγκόνις, Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου, Κίναν Έβανς (δανεικός στους Λόντον Λάιονς)



Έφυγαν: Σιλβέιν Φρανσίσκο, Μόουζες Ράιτ, Ίγκνας Μπραζντέικις, Λαουρίνας Μπιρούτις, Μάντας Ρουμπστάβιτσιους

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Με νέο τεχνικό τον Ίμπον Ναβάρο (σ.σ. πρώην της Μάλαγα), αλλά χωρίς τον Νίκολα Κάλινιτς που «κρέμασε τα παπούτσια του», ο Ερυθρός Αστέρας μπαίνει στη σεζόν 2026-27. Η 10η θέση και ο αποκλεισμός στα play-in δεν άφησαν ικανοποιημένη τη διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου, με τον πήχη να μπαίνει υψηλότερα για φέτος. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποχώρησε (σ.σ. Ολυμπιακός), αλλά αποκτήθηκαν οι Κρις Τζόουνς, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και Τζόναθαν Μότλεϊ.



Ήρθαν: Κρις Τζόουνς, Νίκολα Τζούρισιτς, Ντέιβιντ Κράμερ, Τζόναθαν Μότλεϊ, Πάτρικ Μπάλντουιν Τζούνιορ, Βόγιν Μεντάρεβιτς, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, Αντρέι Μπιέλιτς



Έφυγαν: Ντονάτας Μοτιεγιούνας, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Αϊζέια Κέινααν, Χασιέλ Ριμπέρο, Ούρος Πλάβσιτς, Τζόελ Μπολομπόι, Νίκολα Κάλινιτς

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Η Μπαρτσελόνα έδωσε τα «κλειδιά» της τεχνικής ηγεσίας στον πρώην προπονητή της Ντουμπάι Αλεξάντερ Σέκουλιτς για να την οδηγήσει ημέρες δόξας του παρελθόντος. Η παρουσία στα πλέι οφ χωρίς πρόκριση στο φάιναλ φορ τις δύο τελευταίες σεζόν δεν συνάδει με το όνομα της ομάδας των «μπλαουγκράνα». Από τους Καταλανούς αποχώρησαν οι Τόκο Σενγκέλια, Ουίλ Κλάιμπερν, Νίκο Λαπροβίτολα, Τόμας Σατοράνσκι και Γιαν Βέσελι. Στο «Παλάου» μετακόμισαν αυτό το καλοκαίρι οι Τζάστιν Ρόμπινσον, Τζος Νίμπο και Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.



Ήρθαν: Τζος Νίμπο, Τζάστιν Ρόμπινσον, Όλιβερ Ενκαμούα, Ουμότζα Γκίμπσον, Αγκουστίν Ουμπάλ, Στάνλεϊ Ουμούντε, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, Ταϊρίς Μάρτιν, Τόσαν Εβμπουόμγουαν, Γιοάν Μακουντού, Τζάστιν Μινάγια



Έφυγαν: Τόκο Σενγκέλια, Γουίλ Κλάιμπερν, Νίκολας Λαπροβίτολα, Γιουσουφά Φαλ, Τόμας Σατοράνσκι, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Γιαν Βέσελι (αποσύρθηκε), Μάιλς Νόρις, Μάιλς Κέιλ, Χουάνι Μάρκος

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Ο Όντεντ Κάτας παραμένει στην τεχνική ηγεσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και αυτή τη χρονιά, η ομάδα... θρησκεία του Ισραήλ δεν δείχνει ικανή ν' ανταγωνιστεί τις μεγάλες ομάδες της Euroleague... πόσο μάλλον όταν υποχρεώνεται να δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Βελιγράδι. Οι Κίτον Ουάλας, Γιαμ Μαντάρ, Μπόνζι Κόλσον και ο Ντάνιελ Τάις είναι τα νέα πρόσωπα της Μακάμπι αυτή τη σεζόν.



Ήρθαν: Αρμάντο Μπέικοτ, Γιαμ Μαντάρ, Μπόνζι Κόλσον, Ντάνιελ Τάις, Κίτον Ουάλας, Σέιν Χάντερ



Έφυγαν: Λόνι Γουόκερ IV, Ζακ Χάνκινς, Ταμίρ Μπλατ, Μάρσιο Σάντος

<Β>ΠΑΡΤΙΖΑΝ: Στην μετά-Ομπράντοβιτς εποχή, η Παρτιζάν προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, έχοντας όρθιο στον πάγκο της τον Ζοάν Πενιαρόγια. Η 15η θέση στη Euroleague της περσινής σεζόν δεν ικανοποιεί τους φιλάθλους της και το ολικό "lifting" κρίθηκε αναγκαίο. Οι Αλεσάντρο Παγιόλα, Λούκα Βιλντόσα, Κάιλ Άλμαν και Ίθαν Τόμπσον ανανεώνουν ουσιαστικά ολόκληρη την περιφέρεια γύρω από τον Κάρλικ Τζόουνς, ενώ στη front line προστέθηκαν οι Κεβάριους Χέις, Τζόφρεϊ Λοβέρν και Ντέρεκ Ουίλις.



Ήρθαν: Λαμάρ Στίβενς, Κεβάριους Χέιζ, Αλεσάντρο Παγιόλα, Νίκολα Τανάσκοβιτς, Λούκα Βιλντόσα, Ντέρεκ Ουίλις, Κάιλ Όλμαν, Ίθαν Τόμπσον



Έφυγαν: Μπρούνο Φερνάντο, Ντουέιν Ουάσινγκτον, Νικ Καλάθης, Στέρλινγκ Μπράουν, Ντίλαν Οσετκόφσκι, Άιζακ Μπόνγκα, Σέικ Μίλτον, Αλεξέι Ποκουσέφσκι, Μίταρ Μπόσνιακοβιτς

ΠΑΡΙ: Η Παρί έδωσε την ευκαιρία στον Μαξ Λεφέβρ να κάνει την πρώτη απόπειρά του ως πρώτος προπονητής σε υψηλό επίπεδο μετά από αρκετά χρόνια ως μέλος στο προπονητικό επιτελείο των Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο Ναντίρ Ιφί παραμένει το βασικό επιθετικό «όπλο» των Παριζιάνων και φέτος, ενώ ο ΝΒΑερ Τι Τζέι Γουόρεν υπόσεχεται σκορ και θέαμα. Μετά από μία σεζόν στον Ολυμπιακό, στο Παρίσι μετακόμισε ο Φρανκ Νιλικίνα. Αποχώρησαν οι Τζάστιν Ρόμπινσον και Λαμάρ Στίβενς.



Ήρθαν: Αλίζε Τζόνσον, Τέρι Ταρπέι, Μαοζίνια Περέιρα, Τι Τζέι Γουόρεν, Τάισον Ετιέν, Φρανκ Νιλικινά, Νομπέλ Μπουνγκού Κολό



Έφυγαν: Λαμάρ Στίβενς, Τζάστιν Ρόμπινσον, Ντέρεκ Ουίλις, Τζούλιους Τόμας, Γιακούμπα Ουαταρά

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ: Όσον υπήρχε η Άλμπα Βερολίνου, η Βιλερμπάν... μπορούσε ν' αποφύγει την τελευταία θέση. Πέρυσι, όμως χωρίς τ' "Albatros", η ομάδα της Λιόν κατέλαβε την 20ή και τελευταία θέση με το αρνητικό ρεκόρ των 8 νικών και 30 ηττών. Ο διοικητικός ηγέτης Τόνι Πάρκερ αποφάσισε να γίνει αυτός βασικός προπονητής της, διατηρώντας στο τεχνικό τιμ τον Πιερίκ Πουπέ. Οι Τζέι Κράουντερ και Πάτι Μιλς είναι τα δύο μεγάλα ονόματα, με τον πρώτο να έρχεται στην Ευρώπη έπειτα από περισσότερα από 800 παιχνίδια στο NBA.



Ήρθαν: Τζέι Κράουντερ, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ (δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα), Άρμονι Μπρουκς (δανεικός στη Βαλένθια), Μποθ Γκατς, Ιβ Πονς, Πάτι Μιλς, Τζόελ Μπολομπόι, Νέιτ Σεστίνα, Μαρκ-Όουεν Φοντζό Νταντά, Μάιλς Κέιλ, Ουγκό Μπεσόν, Τρέμοντ Ουότερς, Ματίς Ντοσού-Γιοβό, ΤάιΤάι Ουάσινγκτον



Έφυγαν: Γκλιν Ουότσον, Ζακ Σέλτζας, Πολ Εμπουά, Τομά Ερτέλ, Άνταμ Αταμνά, Σακ Χάρισον, Αρμέλ Τραορέ, Μπράιαν Ανγκόλα, Μπαστιάν Βοτιέ, Αμαντού Σο, Μελβίν Αζινσά, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Μπαγιέ Εντιαγέ

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ο Άντον Γκαβέλ διαδέχτηκε τον Σβέτισλαβ Πέσιτς (ολοκλήρωσε την προπονητική καριέρα του). Ο Ντουέιν Ουάσιγκτον και κυρίως ο Μαρτζόν Μπότσαμπ από το NBA, ξεχωρίζουν από τις προσθήκες. Επιστρέφει ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις μετά τη χαμένη λόγω τραυματισμού περσινή χρονιά.



Ήρθαν: Όστιν Γουάιλι, Ντουέιν Ουάσινγκτον, Γιοχάνες Τίμαν, Τομπάιας Γένσεν, Μάιλς Νόρις, ΜαρΤζόν Μπότσαμπ



Έφυγαν: Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ, Ελίας Χάρις, Γουένιεν Γκέιμπριελ, Στέφαν Γιόβιτς, Ξαβιέ Ράταν-Μέις, Λέον Κράτσερ, Αϊζάια Μάικ, Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς

ΜΠΑΣΚΟΝΑ: Ο Πάολο Γκαλμπιάτι είδε τους Τρεντ Φόρεστ, Τίμοθι Λουβαβού-Καμπαρό και Μαμαντί Ντιακιτέ ν' αποχωρούν. Με το μπάτζετ να είναι χαμηλό εν συγκρίσει με αυτό των ομάδων που στοχεύουν στην πρόκριση στο φάιναλ φορ, ο Γκαλμπιάτι υποχρεώθηκε και φέτος να αποκτήσει παίκτες όχι εγνωσμένης αξίας αλλά φιλόδοξους να πρωταγωνιστήσουν στο υψηλότατο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως οι Ντάμιον Μπο και Έι Τζέι Λόουσον. Στην Μπασκόνια μετακόμισε ο έμπειρος Κρις Ντουάρτε, αλλά και οι Ντι Τζέι Στιούαρτ, Κένεθ Φαρίντ και Άλεξ Λεν.



Ήρθαν: Ντέιμιον Μπο, Ντι Τζέι Στιούαρτ, Κρις Ντουάρτε, Έι Τζέι Λόσον, Κένεθ Φαρίντ, Άλεξ Λεν



Έφυγαν: Γκίτις Ραντζεβίτσιους, Γιουτζίν Ομορούγι, Τρεντ Φόρεστ, Τζέσι Έντουαρντς, Μαρκίς Νόουελ, Ράφα Βιγιάρ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Μαμαντί Ντιακιτέ, Καλίφα Ντιόπ

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Με προπονητή τον Ισπανό Άλεξ Μουμπρού, η Βίρτους Μπολόνια θα πορευτεί με ένα άπειρο σύνολο σε επίπεδο Euroleague αυτή τη σεζόν. Οι Μάρκους Καρ, Τρεντ Φρεζίερ, Ρασίντ Μπέλο και Νταβίντε Κασαρίν καλούνται ν΄ ανταπεξέλθουν, την ώρα που παρελθόν αποτελούν οι έμπειροι Κάρσεν Έντουαρντς, Αλεσάντρο Παγιόλα και Λούκα Βιλντόσα.



Ήρθαν: Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ, Νταβίντε Καζαρίν, Τομάζο Μπαλντάσο, Μάρκους Καρ, Ρασίντ Μπέλο, Μπόμπι Κλίντμαν, Κέσλερ Έντουαρντς, Τρεντ Φρέιζερ, Κέβιν Κοκιλά



Έφυγαν: Σαλιού Νιάνγκ, Άλεν Σμάιλαγκιτς, Λούκα Βιλντόσα, Αλεσάντρο Παγιόλα, Νίκολα Ακέλε, Ματ Μόργκαν, Γιάγκο Ντος Σάντος, Κάρσεν Έντουαρντς, Νέναντ Γιακόλιεβιτς, Καρίμ Τζάλοου

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ: H Μπεσίκτας, φιναλίστ του Eurocup την περασμένη σεζόν, πήρε τη θέση της Μονακό στη Euroleague, μετά τα οικονομικά προβλήματα που ταλαιπώρησαν τους Μονεγάσκους. Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς διατήρησε τον βασικό κορμό προσθέτοντας παίκτες με εμπειρία στη Euroleague. Στη φανέλα υπέγραψαν αυτό το καλοκαίρι οι Σκότι Γουίλμπεκιν, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, Τζέιλεν Νόουελ, Γουένιεν Γκέιμπριελ, Γιουτζίν Ομορούγι και Μάντι Σισοκό ανάμεσα σε άλλους.



Ήρθαν: Σκότι Γουίλμπεκιν, Τζέιλεν Νόουελ, ΝταΚουάν Τζέφρις, Μάντι Σισοκό, Φουρκάν Κορκμάζ, Μετετσάν Μπιρσέν, Γιουτζίν Ομορούγι, Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, Γουένιεν Γκέιμπριελ



Έφυγαν: Σερτάτς Σανλί, Μπράιντον Λεμάρ, Γιγίτ Τσομπάν, Τσανμπέρκ Κους, Γιγίτ Αρσλάν, Ισμαέλ Καμαγκάτε, Τζόνα Μάθιους, Ματ Τόμας, Βίτο Μπράουν

Το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27 στην κανονική περίοδο της Euroleague έχει ως εξής:

1η αγωνιστική (24-25/9/2026)

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία) 21:15



Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:30



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

2η αγωνιστική (29-30/9/2026)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

3η αγωνιστική (1-2/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

4η αγωνιστική (7-9/10/2026)

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

5η αγωνιστική (13-14/10/2026)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

6η αγωνιστική (15-16/10/2026)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

7η αγωνιστική (21-23/10/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

8η αγωνιστική (27-28/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

9η αγωνιστική (29-30/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

10η αγωνιστική (4-6/11/2026)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

11η αγωνιστική (11-13/11/2026)

Παρί (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

12η αγωνιστική (17-18/11/2026)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Μπασκόνια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

13η αγωνιστική (19-20/11/2026)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

14η αγωνιστική (24-25/11/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

15η αγωνιστική (3-4/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

16η αγωνιστική (10-11/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Παρί (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17η αγωνιστική (15-16/12/2026)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρί (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

18η αγωνιστική (17-18/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρτιζάν (Σερβία)

19η αγωνιστική (22-23/12/2026)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)

20ή αγωνιστική (29-30/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Παρτιζάν (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Παρί (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

21η αγωνιστική (6-8/1/2027)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρί (Γαλλία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

22η αγωνιστική (12-13/1/2027)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)

23η αγωνιστική (14-15/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρί (Γαλλία)

24η αγωνιστική (21-22/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Παρί (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

25η αγωνιστική (28-29/1/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

26η αγωνιστική (2-3/2/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Παρί (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

27η αγωνιστική (4-5/2/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Βαλένθια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

28η αγωνιστική (10-12/2/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

29η αγωνιστική (4-5/3/2027)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρί (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

30ή αγωνιστική (9-10/3/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Μπασκόνια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βαλένθια (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

31η αγωνιστική (11-12/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

32η αγωνιστική (18-19/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

33η αγωνιστική (23-24/3/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Παρί (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Παρτιζάν (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

34η αγωνιστική (25-26/3/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Παρτιζάν (Σερβία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

35η αγωνιστική (31/3-1/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Παρί (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)



Παρτιζάν (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

36η αγωνιστική (6-7/4/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)



Μπασκόνια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)



Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)



Παρί (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

37η αγωνιστική (8-9/4/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)



Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Βαλένθια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)



Παρί (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρτιζάν (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

38η αγωνιστική (15-16/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)



Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)



Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Παρί (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)



Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)



Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)



Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βαλένθια (Ισπανία)

Οι ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΙ:



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1958: ΑSK ΡΙΓΑ



1959: ASK ΡΙΓΑ



1960: ASK ΡΙΓΑ



1961: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



1962: ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ



1963: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



1964: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1965: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1966: ΣΙΜΕΝΤΑΛ ΜΙΛΑΝΟ



1967: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1968: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1969: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



1970: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ



1971: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



1972: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ



1973: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ



1974: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1975: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ



1976: ΜΟΜΠΙΛΤΖΙΡΤΖΙ ΒΑΡΕΖΕ



1977: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



1978: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1979: ΜΠΟΣΝΑ ΣΑΡΑΓΕΒΟ



1980: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1981: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



1982: ΣΚΟΥΙΜΠ ΚΑΝΤΟΥ



1983: ΦΟΡΝΤ ΚΑΝΤΟΥ



1984: ΜΠΑΝΚΟΡΟΜΑ



1985: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ



1986: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ



1987: ΤΡΕΪΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ



1988: ΤΡΕΪΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ



1989: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ



1990: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΛΙΤ



1991: ΠΟΠ 84



1992: ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ



1993: ΛΙΜΟΖ



1994: ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ



1995: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



1996: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



1997: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



1998: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ



1999: ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ



2000: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2001: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ



2001: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σουπρολίγκα)



2002: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2003: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ



2004: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



2005: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



2006: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



2007: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2008: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



2009: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2010: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ



2011: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2012: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



2013: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



2014: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ



2015: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



2016: TΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



2017: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ



2018: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



2019: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ



2020: -



2021: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ



2022: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ



2023: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ



2024: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



2025: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ



2026: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ







* Τη σεζόν 2019-20 η Euroleague δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

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