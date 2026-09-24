Επιστολή Καραμαλάκη προς Καλοκαιρινό για τον δημοτικό φωτισμό

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Έγγραφο ερώτημα προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό απευθύνει ο επικεφαλής της δημοτικής παρατάξεως «Ηράκλειο, η Πόλη μας»Μιχάλης Καραμαλάκης. Το κείμενο κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παντελή Ρυακιωτάκη.

Μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Η επιστολή ανοίγει με τη συνολική αποτύπωση της εικόνας, όπως προκύπτει από τις δημόσιες αναφορές του τρέχοντος έτους. Αυτές καλύπτουν πάρκα και παιδικές χαρές, κεντρικούς δρόμους και συνοικίες, το παραλιακό μέτωπο, τα δυτικά προάστια και τις ανατολικές κοινότητες.

Διαφορετικοί τόποι, ίδιο πρόβλημα. Και η εικόνα δεν είναι καινούργια: ανάλογες αναφορές εντοπίζονται σε δημοσιεύματα προηγούμενων ετών.

Η παράταξη σημειώνει ρητά ότι καμία μεμονωμένη καταγγελία δεν αρκεί για γενικό συμπέρασμα. Αναγνωρίζει επίσης ότι τα συνεργεία του αρμόδιου τμήματος ανταποκρίνονται υπό δύσκολες συνθήκες, σε δίκτυα που έχει καταπονήσει ο χρόνος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Απριλίου 2025 η παράταξη είχε ζητήσει εγγράφως τον αριθμό των λαμπτήρων ανά κοινότητα, πόσοι λειτουργούν και πόσοι χρήζουν αντικαταστάσεως. Απάντηση δεν έχει περιέλθει σε γνώση της. Έκτοτε παρήλθαν δεκαεπτά μήνες.

Το κεντρικό επιχείρημα αφορά τον μηχανισμό. Ο φωτισμός χρηματοδοτείται από ανταποδοτικό τέλος και αποτελεί υπηρεσία ήδη προπληρωμένη. Οι κάτοικοι όμως διαπιστώνουν ότι η αποκατάσταση ενεργοποιείται ύστερα από δημόσια διαμαρτυρία, κάτι που αντιστρέφει τη λογική της διοικήσεως.

Τα ερωτήματα κινούνται σε πέντε άξονες. Ποια υπηρεσία εποπτεύει το δίκτυο και πώς εντοπίζονται οι βλάβες. Πόσα φωτιστικά υπάρχουν και ποιο ποσοστό αντικαθίσταται ετησίως. Πόσες βλάβες δηλώθηκαν φέτος και σε πόσο χρόνο έκλεισαν. Ποιο μέρος του δικτύου φέρει λαμπτήρες νέας τεχνολογίας. Και αν τηρείται ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου.

Η παράταξη καταθέτει και πρόταση χωρίς δαπάνη. Κάθε αίτημα πολίτη για βλάβη να λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με δυνατότητα παρακολουθήσεως. Ο δε χρόνος ανταποκρίσεως να δημοσιοποιείται ως δέσμευση και όχι ως στόχος.

Ζητείται έγγραφη απάντηση κατά τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2690/1999, καθώς και εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη φάκελο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε,

Το ζήτημα του δημοτικού φωτισμού στην πόλη μας επανέρχεται στη δημοσιότητα με σταθερή συχνότητα. Οι δημόσιες αναφορές του τρέχοντος έτους δεν περιορίζονται σε μία γειτονιά ούτε σε μία εποχή. Καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την έκταση του Δήμου και επαναλαμβάνονται από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο.

Η εικόνα αυτή δεν είναι καινούργια. Ανάλογες αναφορές για το κέντρο της πόλεως και για τις κοινότητες εντοπίζονται σε δημοσιεύματα προηγούμενων ετών, με την ίδια ακριβώς διατύπωση περί ελλιπούς φωτισμού και, κατ’ επέκταση, περί των κινδύνων που αυτός συνεπάγεται. Στο ίδιο το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου γίνεται λόγος για ανεπαρκή ηλεκτροφωτισμό σε περιοχές του. Αυτή είναι η συνολική εικόνα.

Πάρκα και παιδικές χαρές, κεντρικοί δρόμοι και συνοικίες, το παραλιακό μέτωπο, τα δυτικά προάστια και οι ανατολικές κοινότητες. Διαφορετικοί τόποι, ίδιο πρόβλημα.

Καμία μεμονωμένη καταγγελία δεν αρκεί για γενικό συμπέρασμα. Η συχνότητα όμως των αναφορών γεννά εύλογο ερώτημα ως προς τον χρόνο ανταποκρίσεως στις βλάβες. Το ίδιο ζήτημα αφορά και το μετρήσιμο αποτέλεσμα των πόρων που έχουν ήδη δεσμευθεί.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα συνεργεία του αρμόδιου τμήματος ανταποκρίνονται υπό δύσκολες συνθήκες, σε δίκτυα που έχει καταπονήσει ο χρόνος. Τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώσατε εντατικές εργασίες συντηρήσεως σε κεντρικούς άξονες της πόλεως.

Η παρέμβασή μας δεν αμφισβητεί ότι εκτελούνται εργασίες. Αφορά το κατά πόσον αυτές μετατρέπονται σε ορατό αποτέλεσμα, σε συγκεκριμένο δρόμο και εντός ορισμένου διαστήματος. Το ζητούμενο δεν είναι η πρόθεση. Είναι η απόδοση.

Στις 15 Απριλίου 2025 απευθύναμε προς εσάς έγγραφο ερώτημα για τα προβλήματα του δημοτικού φωτισμού. Ζητούσαμε, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των εγκατεστημένων λαμπτήρων ανά κοινότητα, πόσοι λειτουργούν και πόσοι χρήζουν αντικαταστάσεως. Δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας απάντηση.

Έκτοτε παρήλθαν δεκαεπτά μήνες. Μεσολάβησαν η επαναπροκήρυξη και η κατακύρωση της συμβάσεως «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ηρακλείου», η οποία εισήχθη στη Δημοτική Επιτροπή στις 8 Ιουλίου 2025. Ακολούθησαν η υπογραφή της και δύο δημόσιες ανακοινώσεις για την πορεία των εργασιών.

Ο χρόνος επομένως επαρκεί. Εκείνο που λείπει είναι η αποτύπωση του αποτελέσματος.

Η αρμοδιότητα δεν αμφισβητείται και την επικαλούμαστε ρητά. Ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ν. 5314/2026, καταγράφει στο άρθρο 313 τις αρμοδιότητες των δήμων. Προσθέτει δε, στο άρθρο 317, όσες απορρέουν από το τεκμήριο καθημερινότητας. Ο δημοτικός φωτισμός ανήκει στον πυρήνα αυτόν.

Εδώ ανακύπτει το ουσιωδέστερο ζήτημα. Ο φωτισμός των κοινοχρήστων χώρων δεν αποτελεί παροχή χάριτος. Χρηματοδοτείται από ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καταβάλλουν ανελλιπώς οι δημότες μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Πρόκειται για υπηρεσία ήδη προπληρωμένη.

Οι κάτοικοι όμως διαπιστώνουν ότι η αποκατάσταση ενεργοποιείται, κατά κανόνα, ύστερα από δημόσια διαμαρτυρία ή δημοσίευμα. Αυτό αντιστρέφει τη λογική της διοικήσεως. Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να εντοπίζει τη βλάβη πριν από τον πολίτη, όχι να την πληροφορείται από εκείνον.

Το ερώτημα επομένως δεν αφορά μεμονωμένους δρόμους. Αφορά τον μηχανισμό.

Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε:

Ποια υπηρεσία εποπτεύει το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού. Με ποια συχνότητα διενεργείται η εποπτεία αυτή και με ποιον τρόπο εντοπίζονται οι βλάβες. Μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως εάν προβλέπεται προγραμματισμένη σχετική διαδικασία, πέραν της αναγγελίας από τον πολίτη. Εφόσον δεν υφίσταται, το ζήτημα μετατοπίζεται. Παύει να είναι τεχνικό και καθίσταται ζήτημα διοικήσεως και ευθύνης της δημοτικής αρχής.

Πόσα φωτιστικά σώματα υπάρχουν συνολικά στον Δήμο και ποιο ποσοστό αυτών αντικαθίσταται ετησίως λόγω βλάβης. Το μέγεθος αυτό αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση του δικτύου ακριβέστερα από κάθε εκτίμηση.

Πόσες αναγγελίες βλαβών καταγράφηκαν από την πρώτη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Μας ενδιαφέρει ο αριθμός όσων αποκαταστάθηκαν και όσων εκκρεμούν, καθώς και ο μέσος χρόνος μέχρι την επίλυση, κατά περιοχή.

Την τεχνική σας κρίση ως προς την επάρκεια των υφιστάμενων λαμπτήρων για τη φωτιστική κάλυψη της πόλεως. Ποιο μέρος του δικτύου φέρει ήδη λαμπτήρες νέας τεχνολογίας, οικονομικότερους και αποδοτικότερους, και ποιο απομένει με λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας. Ποια εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτει από όσα έχουν ήδη αντικατασταθεί.

Τέλος, το ουσιωδέστερο. Τηρείται πλήρης ψηφιακή αποτύπωση των φωτιστικών σωμάτων, των πινάκων και του ιστορικού των επεμβάσεων; Εφόσον τηρείται, ποιο μέρος του δικτύου εκτιμάται ότι απαιτεί ακόμη αντικατάσταση και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Προτείνουμε κάτι απλό και άμεσα εφαρμόσιμο. Κάθε αίτημα πολίτη για βλάβη να λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του. Παράλληλα, ο χρόνος ανταποκρίσεως να δημοσιοποιηθεί ως δέσμευση και όχι ως στόχος.

Παρακαλούμε για την έγγραφη απάντησή σας, κατά τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2690/1999. Ζητούμε επίσης την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο.

Δεν ζητούμε εκτιμήσεις. Ζητούμε δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας, ημερομηνίες και αποφάσεις. Θέλουμε μια πόλη όπου το φως επιστρέφει επειδή λειτουργεί η διοίκηση, όχι επειδή διαμαρτύρονται οι δημότες δημοσίως.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Καραμαλάκης, Επικεφαλής Δημοτικής Παρατάξεως «Ηράκλειο, η Πόλη μας»

Μιχάλης Καραμαλάκης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

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