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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Sport Klub: Τη Δευτέρα (22/6), στα γενέθλια του Δ. Γιαννακόπουλου, αναμένεται η ανακοίνωση του Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό

ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ
clock 20:30 | 20/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μία... ανάσα από την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι «πράσινοι», σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού Sport Klub, το οποίο επικαλείται πηγή προσκείμενη στο «τριφύλλι».

Όπως αναφέρει η σερβική ιστοσελίδα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, με την ίδια πηγή να εκφράζει την εκτίμηση ότι η συμφωνία θα έχει κλείσει εντός του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με το Sport Klub, ο πολυνίκης τεχνικός της Ευρώπης, ο οποίος οδήγησε τον Παναθηναϊκό στις πέντε από τις συνολικά επτά ευρωπαϊκές κατακτήσεις του, φέρεται να έχει συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που δεν περιορίζεται μόνο στις οικονομικές απολαβές. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι προβλέπεται συμβόλαιο ύψους 4 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς και πλήρης αυτονομία στον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ομάδας.

Σημειώνει ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Ομπράντοβιτς θα επιστρέψει στην Αθήνα για δεύτερη θητεία, μετά τη θρυλική παρουσία του στον πάγκο των «πρασίνων» την περίοδο 1999-2012. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα αναλάβει αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες ενός μάνατζερ στο αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας τον τελικό λόγο τόσο στις αγωνιστικές αποφάσεις όσο και στη διαμόρφωση του ρόστερ.

Το Sport Klub προσθέτει ότι απομένουν κυρίως οι τελικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της συμφωνίας, με τα σενάρια να κάνουν λόγο είτε για διετές συμβόλαιο είτε για διετή συνεργασία με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Τέλος, σύμφωνα με το σερβικό δημοσίευμα, στόχος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι να ολοκληρώσει τη συμφωνία πριν από τα 52α γενέθλιά του τη Δευτέρα (22/6), ώστε η επιστροφή του πλέον επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του συλλόγου να αποτελέσει μια συμβολική κίνηση προς τους φιλάθλους μετά από μια απογοητευτική αγωνιστική περίοδο.

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναικός
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