Η Ενορία Γουβών Πεδιάδος επισκέφθηκε τα μνημεία του Δήμου Βιάννου

Πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες και σημαντικό εκδρομικό προορισμό αποτελεί ο Δήμος Βιάννου, με τα ιστορικά και πολιτιστικά του μνημεία. Ανάμεσα στα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος συγκαταλέγονται το Μουσείο Ολοκαυτώματος και το Ηρώο Μνήμης στον Αμιρά Βιάννου.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, την περιοχή επισκέφθηκε η Ενορία Γουβών Πεδιάδος Ηρακλείου, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδρομή γνωριμίας με την Ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Βιάννου.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Λαογραφικό Μουσείο Βιάννου, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκθέματα που αναδεικνύουν την καθημερινή ζωή, την Παράδοση, την Τέχνη και την κουλτούρα της περιοχής. Παράλληλα, ήρθαν σε επαφή με το έργο του σπουδαίου Βιαννίτη λογοτέχνη Ιωάννη Κονδυλάκη και ταξίδεψαν νοερά στα παραδοσιακά σοκάκια της Βιάννου μέσα από τις αφηγήσεις του «Πατούχα». Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με στιγμές χαλάρωσης και φιλοξενίας κάτω από τον ιστορικό πλάτανο στο Πλακάδο..

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Στη συνέχεια, οι επισκέπτες μετέβησαν στο Μνημείο Πεσόντων στον Αμιρά και στο Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου, όπου ξεναγήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ινιωτάκη και ενημερώθηκαν για τα τραγικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1943 και τις ναζιστικές θηριωδίες στη Βιάννο

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Με αφορμή την επίσκεψη, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης δήλωσε:

«Η Βιάννος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, ιδιαίτερα με την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής.



Η παρουσία της Ενορίας Γουβών Πεδιάδος Ηρακλείου προστίθεται στις πολυάριθμες επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και φορέων που επιλέγουν να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία της Βιάννου, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια να παραμένει «ζωντανό» το μήνυμα της ιστορικής δικαίωσης».

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