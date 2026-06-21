Μουντιάλ 2026: Ισημερινός και Κουρασάο έμειναν στο 0-0

Ο Ισημερινός επιτέθηκε επί 90 λεπτά, όμως έπεσε πάνω στο «τείχος» που ονομάζεται Ελόι Ρουμ. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο έπιασε τα... άπιαστα και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της μεγάλης έκπληξης του 5ου ομίλου. Μπορεί η ισοπαλία 0-0 στο Κάνσας, να σημαίνει πιθανότατα και τον αποκλεισμό της ομάδας της Καραϊβικής (θα πρέπει να νικήσει την Ακτή Ελεφαντοστού για να προκριθεί) όμως οι παίκτες του Άντβοκαατ το πανηγύρισαν με την ψυχή τους!

Όσο για τον Ισημερινό, χρειάζεται επίσης ένα θαύμα, δηλαδή νίκη επί της Γερμανίας στην τελευταία αγωνιστική. Θα θυμάται για πάντα ότι ο αντίπαλος γκολκίπερ πραγματοποίησε 15 (!) αποκρούσεις, τις περισσότερες στην εφετινή διοργάνωση και σίγουρα από τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί στα χρονικά του Μουντιάλ.

Διαιτητής: Νινγκ Μα (Κίνα)

Κίτρινες: Αλσίβαρ - Λ. Μπακούνα, Ζ. Μπακούνα, Γκορέ, Κομενένσια, Καστανέ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Εστουπινιάν (71΄ Ανγκούλο), Πάτσο, Αλσίβαρ (46΄ Ροντρίγκες), Βίτε, Φράνκο, Καϊσέδο, Γεμπόα (89΄ Ζ. Καϊσέδο), Βαλένσια, Πλάτα

ΚΟΥΡΑΣΑΟ (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Γκαάρι, Φλοράνους, Ομπίσπο, Μπρένετ, Φόνβιλ (75΄ Φαν Άιμα), Ζ. Μπακούνα (75΄ Γκόρε), Κομενένσια (83΄ Ρουμεράτου), Λ. Μπακούνα, Τσονγκ (75΄ Μαργκαρίτα), Λοκάντια (83΄ Καστανέερ)