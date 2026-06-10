Όχι πια τηγάνι: Ο πιο τραγανός γαύρος ψήνεται στον φούρνο - Που βρίσκεται το μυστικό

Όλοι αγαπάμε τη γεύση του φρεσκοτηγανισμένου γαύρου, αλλά κανένας μας δεν θέλει τις θερμίδες, τα βαριά λάδια και, κυρίως, τη μυρωδιά του τηγανιού που μένει στο σπίτι για μέρες.

Υπάρχει τρόπος να απολαύσεις το αγαπημένο σου καλοκαιρινό πιάτο στην πιο light, healthy αλλά super τραγανή εκδοχή του;

Η απάντηση είναι «ναι» και το μυστικό κρύβεται σε δύο απλά steps.

Το secret ingredient για την τέλεια κρούστα

Ξέχνα το κλασικό λευκό αλεύρι. Το απόλυτο μυστικό των interior chefs για extra crunchy αποτέλεσμα είναι το ψιλό σιμιγδάλι

ή το καλαμποκάλευρο

.

Αυτά τα δύο υλικά δημιουργούν μια ανάλαφρη, χρυσή κρούστα γύρω από το ψάρι που δεν φυλακίζει την υγρασία. Έτσι, ο γαύρος γίνεται απίστευτα τραγανός εξωτερικά, ενώ παραμένει ζουμερός εσωτερικά.

Quick και easy: Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά:

Στραγγίζεις καλά τον καθαρισμένο γαύρο και τον ταμπονάρεις με χαρτί κουζίνας. Το ψάρι πρέπει να είναι τελείως στεγνό. The Mix:

Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύεις το σιμιγδάλι με αλάτι, πιπέρι και μπόλικη αποξηραμένη ρίγανη. Keep your distances:

Πανάρεις τα ψαράκια, τινάζεις το περιττό σιμιγδάλι και τα απλώνεις σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Προσοχή: Μην τα στριμώξεις! Πρέπει να είναι το ένα δίπλα στο άλλο σε μία στρώση για να ψηθούν σωστά και να μη βράσουν. The Magic Touch:

Ραντίζεις με λίγο καλό ελαιόλαδο (ένα σπρέι λαδιού θα σου λύσει τα χέρια) και ψήνεις σε πολύ δυνατό φούρνο (220°C) για μόλις 12-15 λεπτά.

Smart tip για το Σερβίρισμα

Σέρβιρε αμέσως με μπόλικο ξύσμα και χυμό από φρέσκο λεμόνι, ψιλοκομμένο μαϊντανό και μια δροσερή πράσινη σαλάτα. Είναι το απόλυτο, safe για τη σιλουέτα σου γεύμα, γεμάτο ωμέγα-3 λιπαρά που κάνουν καλό και στην επιδερμίδα σου!

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