Ηράκλειο - Ακίνητα: Ξέφυγαν οι τιμές - Καινούριο διαμέρισμα 600.000 ευρώ - Γκαρσονιέρα για ενοικίαση 600 ευρώ

Έχουν ξεφύγει οι τιμές των κατοικιών στο Ηράκλειο είτε για πώληση είτε για ενοικίαση λόγω της έλλειψης που παρατηρείται στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε καινούρια πολυκατοικία που βρίσκεται υπό κατασκευή στο κέντρο του Ηρακλείου, ένα διαμέρισμα 100 τ.μ πωλείται προς 6.000 ευρώ το τετραγωνικό δηλ 600.000, ενώ την ίδια ώρα μια γκαρσονιέρα 40 τ.μ στον Άη Γιάννη Κνωσσού νοικιάστηκε προς 600 ευρώ το μήνα!

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη η πρόεδρος των Κτηματομεσιτών Άρτεμις Μαυράκη, αναφέρθηκε στις τιμές λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων διαμερισμάτων είτε εντός είτε εκτός πόλης με αποτέλεσμα οι τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Οι τιμές σε ένα καινούριο διαμέρισμα για αγορά ξεκινούν από 3.800 ευρώ το τετραγωνικό και φτάνουν τα 7.000 έως 8.000 χιλ ανάλογα με την περιοχή. Δηλ ξεκινούν από 380.000 χιλ για τα 100 τετραγωνικά και φτάνουν τα 800.000 ευρώ!!

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μαζί με τα ενοίκια να εξελίσσεται σε μείζον κοινωνικό ζήτημα η εύρεση ακινήτου. Το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί ενώ ενόψει και των φοιτητών που αναμένονται τον Αύγουστο και των εκπαιδευτικών που θα ψάχνουν μια γκαρσονιέρα η ασφυξία θα είναι μεγάλη. «Πως με μισθούς των 900 ευρώ θα μπορέσουν να ζήσουν?» αναρωτήθηκε η κ. Μαυράκη.

Παράλληλα η ίδια αναφέρθηκε και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πωλητές, αγοραστές, κτηματομεσίτες, συμβολαιογράφοι με την απίστευτη γραφειοκρατία και κυρίως με το κτηματολόγιο λέγοντας ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις έχουν ακυρώσει πολλά συμβόλαια. «Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση λόγω της δυσλειτουργίας, την έλλειψη προσωπικού κ.α » σημείωσε η κ. Μαυράκη.

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