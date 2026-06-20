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ΗΡ.Υ.Δ.Α: Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΗΡΥΔΑ
clock 11:09 | 20/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, στις 18:30, η πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων Ηρακλείου Κρήτης Υποστήριξης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αυτισμό (ΗΡ.Υ.Δ.Α.), με βασικό αντικείμενο τη συγκρότησή του σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού, με ομόφωνη, όπως προκύπτει, κατανομή των αξιωμάτων.

Πρόεδρος του Συλλόγου αναλαμβάνει η Στρατονίκη (Νίκη) Κόπακα, ενώ στη θέση της Αντιπροέδρου τοποθετείται η Σοφία Ζωράκη.

Γραμματέας εκλέχθηκε ο Γρηγόριος Σαρρής και Ταμίας ο Νικόλαος Ματζαβάκης. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Στυλιανή Μαρκάκη, η Ελπίδα Μανουρά και η Μαρία Σαμπαθιανάκη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα, με στόχο την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και την ενίσχυση της στήριξης προς τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους στο Ηράκλειο.

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