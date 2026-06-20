Κτηνωδία: Οδηγός σταμάτησε, είδε σκύλο, πάτησε γκάζι και τον σκότωσε

Νέα αδιανόητη κτηνωδία με θύμα έναν ανυπεράσπιστο σκύλο, αυτή τη φορά στη Γαστούνη.

Κάμερα ασφαλείας σπιτιού στην περιοχή του Σταθμού κατέγραψε μια αποτρόπαια σκηνή, όπου οδηγός ενός αυτοκινήτου ακινητοποίησε το όχημά του μπροστά σε ένα ανυπεράσπιστο αδέσποτο σκυλάκι και στη συνέχεια, αντί να το αποφύγει, πάτησε εσκεμμένα γκάζι, παρασύροντάς το θανάσιμα.

Σε εικόνες που προκαλούν οργή, ο ασυνείδητος οδηγός φαίνεται να ακινητοποιεί το αυτοκίνητό του μόλις βλέπει τον σκυλάκο μπροστά του. Δεν επρόκειτο για ατύχημα. Είχε όλο τον χρόνο να αντιδράσει, να περιμένει ή να στρίψει το τιμόνι. Αντί γι' αυτό, περίμενε μερικά δευτερόλεπτα, πάτησε το γκάζι και πέρασε από πάνω του, αφήνοντάς τον νεκρό στην άσφαλτο.

Ζούσε εκεί 20 χρόνια

Όπως καταγγέλλεται σε σπαρακτικές αναρτήσεις από κατοίκους και εθελοντές της περιοχής, ο σκυλάκος ζούσε και μεγάλωνε στην ίδια γειτονιά για περισσότερα από 20 ολόκληρα χρόνια.

«Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι που το φρόντιζαν και το αγαπούσαν όλοι. Μεγάλωσε μαζί μας, φύλαγε τα σπίτια της γειτονιάς και αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς μας», περιγράφει κάτοικος.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη γίνει καταγγελία στο Α.Τ. Πηνειού. Επειδή η πινακίδα του οχήματος δεν διακρίνεται καθαρά στο βίντεο, οι κάτοικοι και οι φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν δραματική έκκληση σε όποιον γνωρίζει το οχήμα ή τον οδηγό να μιλήσει στις Αρχές.

Η θανάτωση ζώου αποτελεί βαρύ κακούργημα στην Ελλάδα και ο άνθρωπος που πάτησε το γκάζι στη Γαστούνη θα πρέπει να ταυτοποιηθεί και να έρθει αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη, αλλά και με χρηματικό πρόστιμο που αγγίζει έως και τις 50.000 ευρώ.

Η ανάρτηση κατοίκου

Τι γράφει στην ανάρτησή του κάτοικος της περιοχής στην ομάδα οι Αδέσποτες Ψυχές Αμαλιάδας:

«Την 18/06/26 έξω από το σπίτι μας στην Γαστούνη περιοχή σταθμός ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι που ζούσε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά μας.

Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι που το φρόντιζαν και το αγαπούσαν όλοι. Μεγάλωσε μαζί μας, φύλαγε τα σπίτια της γειτονιάς και αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη γίνει καταγγελία στο Α.Τ. Πηνειού.

Δυστυχώς η πινακίδα του οχήματος δεν διακρίνεται στο βίντεο. Αν κάποιος αναγνωρίζει το αυτοκίνητο ή γνωρίζει ποιος οδηγούσε εκείνη την ημέρα και ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, παρακαλείται να επικοινωνήσει είτε με εμάς είτε με τις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλούμε να μην γίνουν δημόσιες κατηγορίες ή στοχοποίηση προσώπων χωρίς στοιχεία. Σκοπός μας είναι μόνο να ταυτοποιηθεί ο οδηγός και να διαλευκανθεί το περιστατικό».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

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