Κρήτη: Κάλεσμα για κινητοποιήσεις από 23 έως 25 Ιουνίου από τους αγρότες

Κάλεσμα για πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στις 23, 24 και 25 Ιουνίου απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως ανακοινώθηκε σε Παγκρήτια σύσκεψη αγροτοκτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Επισκοπή Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από Χανιά, Ηράκλειο, Σητεία και Ρέθυμνο.

Στη σύσκεψη, που συγκάλεσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, τονίστηκε η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των παραγωγών από όλη την Κρήτη στις επικείμενες κινητοποιήσεις, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Εισηγητικά μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χανίων και μέλος της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Κώστας Λιλικάκης, ο οποίος ενημέρωσε για την πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη αγροτικών ομοσπονδιών και τη συγκρότηση 26μελούς γραμματείας της Επιτροπής, με εκπροσώπηση από τον Έβρο έως την Κρήτη. Όπως ανέφερε, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα αποτέλεσαν «κατάκτηση», λόγω της μαζικής συμμετοχής και της ενίσχυσης του αγροτικού κινήματος.

Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, με αιχμή την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές παραγωγού και τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και αποζημιώσεις. Στο κάδρο της κριτικής βρέθηκαν επίσης η ΚΑΠ της ΕΕ, οι επιπτώσεις της διεθνούς συγκυρίας και οι πολιτικές της κυβέρνησης, όπως επισημάνθηκε στη σύσκεψη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση στην Κρήτη, με προβλήματα στους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, στη δακοκτονία, στην έλλειψη αρδευτικών έργων και στη συζήτηση για ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά και στην ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων ΑΠΕ που, όπως υποστηρίχθηκε, επιβαρύνουν το κόστος και επηρεάζουν τη γη και την παραγωγή.

Από τη σύσκεψη διατυπώθηκαν συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων η μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος, καθώς και άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Παράλληλα ζητήθηκε κρατική ευθύνη για τα ζητήματα των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου, καθώς και πλήρης αναδιοργάνωση του προγράμματος δακοκτονίας σε όλη την Κρήτη.

Τέλος, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα σε επίπεδο νομών, με στόχο την ενημέρωση των παραγωγών και την προετοιμασία της συμμετοχής στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

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