Διαθήκες και κληρονομιές: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο

Εκτεταμένες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο τίθενται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026, επηρεάζοντας διαθήκες, κληρονομιές και τα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων, στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με το νέο πλαίσιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα, τις σχολάζουσες κληρονομίες και τις δωρεές προς το Δημόσιο, αλλάζει σημαντικά ο τρόπος σύνταξης και διαχείρισης διαθηκών. Η διαδικασία της δημόσιας διαθήκης απλοποιείται, ενώ για τις μυστικές διαθήκες θα απαιτούνται πλέον δύο μάρτυρες. Παράλληλα, ενισχύεται ο έλεγχος στις ιδιόγραφες διαθήκες και προβλέπεται ειδική μέριμνα για άτομα με σοβαρή αναπηρία λόγου. Δικαίωμα σύνταξης διαθήκης επεκτείνεται και σε άτομα από 16 ετών, ενώ απαγορεύονται διαθήκες υπέρ προσωπικού δομών περίθαλψης όπου νοσηλεύεται ο διαθέτης.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στην εξ αδιαθέτου διαδοχή, με τον/τη σύζυγο να λαμβάνει αυξημένο μερίδιο όταν υπάρχει ένα παιδί (1/3 της κληρονομιάς), ενώ με περισσότερα παιδιά διατηρείται το ποσοστό του 1/4. Σε περίπτωση απουσίας τέκνων, ο/η σύζυγος προηγείται στην κληρονομική διαδοχή έναντι λοιπών συγγενών, ενώ αναγνωρίζονται αντίστοιχα δικαιώματα και για τα σύμφωνα συμβίωσης, καθώς και για συντρόφους ελεύθερης συμβίωσης υπό προϋποθέσεις.

Αλλαγές επέρχονται και στη λεγόμενη νόμιμη μοίρα, η οποία πλέον μετατρέπεται σε χρηματική απαίτηση, καθώς οι κληρονόμοι δεν αποκτούν υποχρεωτικά συγκυριότητα στα ακίνητα αλλά μπορούν να διεκδικούν το μερίδιό τους σε χρήμα. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των κληρονόμων από υπέρογκα χρέη, ενώ η εκκαθάριση κληρονομιάς ανατίθεται σε δικηγόρους ειδικού καταλόγου.

Τέλος, τροποποιείται και η σειρά κληρονόμησης, με την εξαίρεση των προπαππούδων και προγιαγιάδων από τις τάξεις διαδοχής, ενώ ενισχύεται η προστασία της οικογενειακής στέγης και επεκτείνεται σε περιπτώσεις συμφώνου συμβίωσης.

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