Δήμος Μαλεβιζίου: Παρατείνεται η προθεσμία για την πολεοδόμηση της δυτικής Αμμουδάρας

Κατά δύο εβδομάδες παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους ιδιοκτήτες και νομείς ακινήτων που βρίσκονται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα, στο πλαίσιο της μελέτης «Πολεοδόμηση του δυτικού τμήματος της περιοχής Αμμουδάρας». Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 6 Ιουλίου.

Η διαδικασία αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια για την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, οργανωμένου και λειτουργικού πλαισίου ανάπτυξης για μία από τις πλέον δυναμικές περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους κυρίους ή νομείς ακινήτων που βρίσκονται εντός της υπό μελέτη περιοχής να προσέρχονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναρτημένα στοιχεία και να υποβάλουν τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η περιοχή της μελέτης οριοθετείται:

βόρεια από το Κρητικό Πέλαγος,

ανατολικά από τον ποταμό Ξηροπόταμο,

νότια από τις οδούς Μελίνας Μερκούρη, Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,

δυτικά από τις εκβολές του ποταμού Αλμυρού.

Η πλήρης αποτύπωση της πολεοδομικής ενότητας και τα σχετικά κτηματογραφικά διαγράμματα είναι διαθέσιμα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως τίτλους ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μεταγραφής, πιστοποιητικά βαρών και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο, ώστε να ολοκληρωθεί με πληρότητα, ακρίβεια και διαφάνεια η διαδικασία καταγραφής των ακινήτων και να προχωρήσει απρόσκοπτα η πολεοδομική μελέτη της περιοχής.

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